В Верховажье задержали мужчину, который совершал развратные действия в отношении двоих детей

Харовским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Вологодской области 26 июня 2022 года задержан 40-летний житель села Верховажье. Его подозревают в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении двух несовершеннолетних.

По версии следствия, вечером 25 июня 2022 года на берегу реки Вага в районе улицы Стебенева в селе Верховажье Вологодской области, местный житель, имеющий судимость за ранее совершенное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, увидел прогуливавшихся детей, 2012 и 2011 г. р. в сопровождении взрослой девушки. Далее мужчина совершил в отношении малолетних развратные действия без применения к ним насилия. После этого злоумышленник скрылся с места происшествия, однако был установлен в кратчайший срок правоохранителями и доставлен в территориальное подразделение следственного управления и задержан.

«Учитывая возраст детей, их беспомощное состояние, а также нормы действующего законодательства, органами следствия подозреваемому инкриминируется совершение насильственных действий сексуального характера, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет либо пожизненное лишение свободы», — поясняют в СУ СК РФ по Вологодской области.

Мужчина заключен под стражу. В отношении подозреваемого назначена судебно-психиатрическая экспертиза. Также он проверяется на причастность к совершению иных возможных эпизодов преступной деятельности.