Череповецким журналистам пришлось отстаивать право на свободу слова в суде

Арбитражный суд Вологодской области рассмотрел дело о защите деловой репутации по иску ООО «Швабе-Северо-Запад» к ООО «Норд-Групп».

Истец требовал в суде опровергнуть информацию о деятельности общества, размещённую на портале «ГородЧе» под заголовком «В череповецком противотуберкулезном диспансере разразился скандал из-за нового оборудования».

«Экспертным лингвистическим исследованием было установлено наличие негативной информации в спорной статье. В соответствии с пунктом 1 статьи 152 ГК РФ гражданин вправе требовать по суду опровержения порочащих его честь, достоинство или деловую репутацию сведений. Однако оценив каждую фразу, указанную в исковом заявлении, суд пришёл к выводам, что указанные фразы являются изложением мнения сотрудника БУЗ ВО „Вологодский облтубдиспансер № 2“. Поскольку в Российской Федерации гарантируется каждому право на свободу слова, мысли, в том числе свободу средств массовой информации, редакция портала „ГородЧе“ не должна отвечать за достоверность сведений, сообщенных сотрудником медицинского учреждения в ходе интервью, так как оспариваемые фразы воспроизводят его мнение», — сообщают в пресс-службе судов по Вологодской области.

Публикация, которая стала предметом судебного разбирательства, появилась еще в ноябре прошлого года. В ней говорилось о том, что в июле 2021 года противотуберкулезный диспансер произвел закупку нового флюорографического аппарата стоимостью 7 млн рублей. По мнению приемной комиссии, самый дорогой элемент аппарата уже был в употреблении. Это может быть опасно для пациентов. Срок службы такого излучателя около 8 лет, после чего он становится опасен для использования.