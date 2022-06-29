Ставка по льготной ипотеке снижена до 7%

Ставка по льготной ипотеке снижена на 7%. Соответствующее постановление подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

«Срок действия программы и ее параметры остались прежними, — напомнил заместитель Губернатора области Эдуард Зайнак. — Получить льготную ипотеку для покупки жилья в новостройках, строительство частного дома или приобретение земельного участка для его строительства можно до конца 2022 года. Максимальный размер кредита по льготной ставке в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях составляет 12 миллионов рублей, для остальных регионов — 6 миллионов. Первоначальный взнос должен быть не менее 15%».

Чтобы люди не ограничивались только этими суммами и имели больше возможностей в выборе жилья, с 1 мая был увеличен максимальный размер кредита для ипотеки с использованием льготной ставки до 30 и 15 млн. рублей соответственно. При этом 12 и 6 млн. рублей будут субсидированы государством, остальная сумма может быть выдана по рыночной или другой субсидируемой ставке.