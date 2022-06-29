Максим Цветков будет готовиться к новому сезону вместе с футболистами.



Биатлонист подписал контракт на тренировочную сессию с «Динамо-Вологда». О том будет ли он принимать участие в матчах команды, пока не сообщается.



Так же недавно стало известно что Чемпион мира 2017 года и призер Олимпийских игр 2020 стал «Почетным гражданином» Вологды. Указ об этом на прошлой неделе подписал Мэр города Сергей Воропанов. Как отметил сам Воропанов столь высокое звание Цветков получил «за выдающиеся заслуги и достижения в спорте, личный вклад в развитие физической культуры и спорта».