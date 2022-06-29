Максим Цветков будет готовиться к новому сезону вместе с футболистами.
Биатлонист подписал контракт на тренировочную сессию с «Динамо-Вологда». О том будет ли он принимать участие в матчах команды, пока не сообщается.
Так же недавно стало известно что Чемпион мира 2017 года и призер Олимпийских игр 2020 стал «Почетным гражданином» Вологды. Указ об этом на прошлой неделе подписал Мэр города Сергей Воропанов. Как отметил сам Воропанов столь высокое звание Цветков получил «за выдающиеся заслуги и достижения в спорте, личный вклад в развитие физической культуры и спорта».
Максим Цветков будет готовиться к новому сезону вместе с футболистами
Максим Цветков будет готовиться к новому сезону вместе с футболистами.
Похожие новости
Вологодский биатлонист Максим Цветков будет готовится к новому сезону вместе со сборной
Правление Союза биатлонистов России утвердило в понедельник составы групп сборной России по биатлону
Максим Цветков занял третье место в общем зачёте рейтинга Союза биатлонистов России
Также спортсмен занял 55 место с 81 баллом в рейтинге Международного союза биатлонистов
Максим Цветков завоевал серебряную медаль в Масс-старте на Чемпионате России по биатлону
Победитель – Василий Томшин обогнал уроженца Бабаево всего на 0,9 секунды
Максим Цветков одержал победу на Чемпионате России по биатлону
В компании с Екатериной Юрловой-Перхт биатлонист принес победу сборной Санкт-Петербурга в одиночной смешанной эстафете
Олимпийская чемпионка Анна Богалий вручила медали юным вологодским биатлонистам
Двое вологжан взяли золото в составе смешанной эстафеты на «Кубке Анны Богалий»
Максим Цветков не будет выступать на оставшихся этапах Кубка мира по биатлону
Главная причина отказа – события на Украине
Максим Цветков рассказал, что на Олимпиаде чувствовал поддержку жителей Вологды
Биатлонист поделился своими впечатлениями от Олимпийских игр в Пекине
Биатлонист Максим Цветков занял 20 место в масс-старте
Гонка с общего старта на 15 км завершила биатлонную программу на Олимпиаде-2022
Российские биатлонисты отдали олимпийское золото эстафеты на последнем огневом рубеже
В итоге наша команда, в составе которой выступал Максим Цветков, стала лишь третьей
Меньше четырех секунд не хватило Максиму Цветкову до олимпийской бронзы
Досадный последний промах лишил награды вологодского биатлониста
Золото и два серебра взяли юные вологжане на всероссийских детских соревнованиях по биатлону
Соревнования на призы нашей землячки Анны Богалий-Титовец прошли в Магнитогорске
Максим Цветков вошел в состав сборной России на Олимпийские игры 2022 года
Олимпиада пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля