Вологодские депутаты направят предложения по улучшению работы регоператоров на федеральный уровень

Публичный отчет региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами был заслушан в Законодательном Собрании Вологодской области. В тематическом заседании фракции «Единой России» приняли участие депутаты Государственной Думы, регионального парламента, Вологодской городской Думы, представители прокуратуры, ГЖИ, УФАС, Правительства области, администрации Череповца, общественности, руководство компаний «Чистый след» и «Аквалайн».

«С 1 января 2019 года на территории Вологодской области, как и по всей стране, проходит реформа по обращению с твердыми коммунальными отходами. Однако до настоящего времени тема остается резонансной, и вопросы, связанные с ее проведением, не теряют актуальности для граждан. В органы государственной власти по различным каналам поступает более тысячи обращений граждан по поводу вывоза мусора. Среди озвученных проблема, так называемых, двойных начислений. Кроме того, выявлено недостаточное информирование граждан по проблемным вопросам. Это вызывает недовольство людей, ведет к социальной напряженности. Поэтому по инициативе Секретаря Генерального Совета партии Андрея Турчака „Единая Россия“ приняла решение провести во всех 85 субъектах Российской Федерации обсуждение публичных отчетов региональных операторов по обращению с ТКО, а также планов развития на предстоящий период», — сказал, открывая встречу, председатель Законодательного Собрания, секретарь регионального отделения Партии «Единая Россия» Андрей Луценко.

Напомним, для решения проблемы двойных начислений за вывоз мусора Законодательное Собрание Вологодской области принимало различные меры. В частности, обращения о внесении изменений в федеральное законодательство направлялись в профильные министерства Правительства РФ и Государственную Думу. Кроме того, соответствующая инициатива была направлена в Совет законодателей при Федеральном Собрании РФ, вопрос неоднократно рассматривался на заседаниях Парламентской Ассоциации Северо-Запада России. На 61 конференции ПАСЗР было поддержано обращение Ассоциации к председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину.

Как отметила на заседании председатель комитета по экологии и природопользованию Людмила Гусева, среди вопросов, которые задают граждане, немало тех, которые не требуют изменения законодательства.

«Как правило, это системные вопросы, связанные с непосредственной деятельностью региональных операторов. Первое место среди обращений граждан занимают жалобы на несвоевременный вывоз мусора. Готовясь к сегодняшнему заседанию, мы запросили в вологодском Управлении Роспотребнадзора информацию о выявленных нарушениях в 2020–2021 годах. Согласно этим данным за последние два года было проведено 8 проверок по обращениям граждан. В том числе выявлены нарушения, связанные с периодичностью вывоза мусора. Второе место по актуальности занимает вопрос платы за вывоз коммунальных отходов», — добавила депутат.

На заседании представители компаний — регоператоров получили возможность рассказать о проблемах, с которыми приходится сталкиваться в работе. Как заявил директор по обращению с отходами ООО «Чистый след» Сергей Телушкин, компания полностью выполняет взятые на себя обязательства.

«Однако на сегодняшний день есть проблема, которая ставит под угрозу реализацию реформы. Это ГИС ЖКХ. На сегодняшний день система не работает. Мы не получаем актуальную информацию о гражданах. Поэтому бывают случаи начисления платы на умерших людей, мы их не видим. Мы не получаем данных о том, что люди меняют место жительства. Кроме того существуют еще и, так называемые, „белые пятна“. Это незарегистрированные строения, в которых живут люди. Только в Кирилловском районе порядка 250 таких домов. Отсюда и переполненные мусорные площадки», — рассказал Сергей Телушкин.

По словам экономиста ООО «Аквалайн» Алексея Копейкина, сложным остается вопрос по работе с юридическими лицами, которые не спешат заключать договоры на вывоз мусора.

«Чтобы обнаружить нарушителей только в Вологде мы провели более 200 рейдов. На „уклонистов“ — юридических лиц составляются акты. Очень важно выявлять такие предприятия и организации, потому что они оказываются вне территориальной схемы, не учитывается тот объем мусора, который они образуют. Работу с „уклонистами“ необходимо активизировать вместе с органами местного самоуправления», — отметил Алексей Копейкин.

В адрес регоператоров прозвучало множество критики и вопросов от депутатов.

Депутат Законодательного Собрания Павел Горчаков обратил внимание на проблему доступности информации для граждан:

«На протяжении последних двух лет идут жалобы из самых удаленных населенных пунктов. Люди не могут дозвониться. С момента закрытия офисов не могут получить информацию, консультацию. Мне хотелось бы услышать, будет ли решаться что-то с открытием офисов. Местная администрация готова идти навстречу, предоставить помещение и даже сотрудника, лишь бы люди могли получить необходимую информацию. Хотелось бы увидеть ваши графики с выездами в районы».

Кроме того, депутаты интересовались экономическим эффектом от внедрения раздельного сбора отходов, кредиторской задолженностью регоператоров, наличием прибыли от переработки мусора.

«Предлагаю учесть в тарифах возврат сырья, которое возвращается в производство. Сейчас это доход регоператоров, который не учитывается. Кроме того, необходимо внедрять современные средства фиксации, которые позволили бы контролировать движение мусоровозов, наполняемость полигонов и т. д. Необходимо заниматься проверкой финансово-хозяйственной деятельности регоператоров. Они занимаются не просто бизнесом, а оказывают социально значимую услугу, стоимость которой должна быть прозрачна до копейки», — озвучил предложения депутат Государственной Думы Алексей Канаев.