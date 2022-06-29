В Вологде в школе №28 начался ремонт пищеблока

В 2022 году ремонты пищеблоков и закупка для них необходимого оборудования проходят в трех школах Вологды: №20, 28 и 33. В общей сложности на эти цели направлено 12,3 млн рублей – это средства областного бюджета и софинансирование из бюджета города.

«Это одна из достаточно крупных школ города, в ней обучается более 1300 детей. В 2020 году при поддержке Губернатора области Олега Кувшинникова в школе был проведен капитальный ремонт: обновили фасад, кровлю, спортзал, установили пластиковые окна, систему видеонаблюдения. Сейчас, вновь при поддержке области, приводим в порядок пищеблок. Планируется и ремонт, и закупка оборудования. Я напомню, обеспечение детей качественным горячим питанием - это одна из задач, поставленных Президентом РФ Владимиром Путиным. Здоровье школьников напрямую зависит от этого», - рассказал Мэр Вологды Сергей Воропанов.

На ремонт и оснащение пищеблока в этом учебном заведении выделено более 4,2 млн рублей из бюджета. Работы уже начались. Полностью демонтировано старое оборудование, уже поступило новое, современное.

«Масштабных работ по ремонту пищеблока не было с момента открытия школы. Школа большая, постоянно идет увеличение контингента, поэтому на пищеблок устанавливаем более мощное оборудование: посудомоечные машины, плиты, пароконвектоматы. Меняем всю технику полностью - 17 позиций, а также проводим косметический ремонт. Качество пищи зависит не только от рук мастеров, но и от техники», - пояснила директор школы №28 Марина Маслухина.

Все строительно-монтажные работы необходимо выполнить в первой половине августа, чтобы с нового учебного года готовить обеды для учеников школы №28 на новом оборудовании. В смету не были включены работы по обновлению электрики и вентиляции. Мэр Вологды Сергей Воропанов поручил доработать этот вопрос.

В связи с важностью поставленных задач обновление и этого пищеблока, и пищеблоков в школах №20 и 33 включены в Народную программу партии «Единая Россия».

Добавим, также у школы № 28 будет установлена первая в городе «умная» спортивная площадка с точкой доступа к Wi-Fi. На ней будет оборудовано футбольное поле с искусственным покрытием, беговые дорожки, баскетбольная и волейбольная площадки, площадка для воркаута, уличные силовые тренажеры, трибуна на 100 мест. Еще одна такая площадка появится в Ковыринском парке. Средства выделены при поддержке Губернатора в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)».