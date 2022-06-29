В Вологодском районе сироту заселили в дом, где разрушено крыльцо

В Вологодском районе сироте предоставили жилье, которое не соответствует нормам. Это выяснила прокуратура в рамках контроля фактического исполнения решения суда о предоставлении жилого помещения сироте.

По факту проверки прокуратуры было установлено, что в многоквартирном жилом доме, квартиру в котором, предоставили сироте, произошло разрушение поверхности бетонных оснований входных крылец.

В связи с установленными нарушениями закона прокуратурой района в адрес управляющей организации внесено представление. По результатам рассмотрения, выявленные нарушения устранены, произведен ремонт входных групп трех подъездов многоквартирного дома, виновное должное лицо привлечено к ответственности. Сообщают в прокуратуре Вологодской области.