В Вологодском районе сироту заселили в дом, где разрушено крыльцо

29.06.2022 [Общество]

В Вологодском районе сироте предоставили жилье, которое не соответствует нормам. Это выяснила прокуратура в рамках контроля фактического исполнения решения суда о предоставлении жилого помещения сироте. 

По факту проверки прокуратуры было установлено, что в многоквартирном жилом доме, квартиру в котором, предоставили сироте, произошло разрушение поверхности бетонных оснований входных крылец.

В связи с установленными нарушениями закона прокуратурой района в адрес управляющей организации внесено представление. По результатам рассмотрения, выявленные нарушения устранены, произведен ремонт входных групп трех подъездов многоквартирного дома, виновное должное лицо привлечено к ответственности. Сообщают в прокуратуре Вологодской области. 

Тэги: прокуратура, дети-сироты

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