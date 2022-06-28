ГПБ Мобайл запустился в Вологде

Газпромбанк запустил мобильного оператора ГПБ Мобайл в Вологде. С 28 июня SIM-карту нового оператора можно получить в отделениях Банка или воспользоваться доставкой. Для оформления SIM-карты при себе нужно иметь только паспорт.

В первый месяц после подключения пакет минут, Гб и SMS на любом выбранном тарифном плане будет удвоен. В случае, если абонент - держатель банковской карты Газпромбанка, он может присоединиться к программе лояльности мобильного оператора «Быть вместе» и получать скидку на связь до 70%.

Продуктовая линейка «Быть вместе» - это 4 тарифа: «Легко», «Удобно» «Выгодно» и «Всегда». Например, тарифный план «Удобно» на 300 минут звонков и 15 Гб интернета с учетом максимальной скидки в 70%, может обойтись абонентам из Вологды всего в 90 рублей в месяц. Для тех, кто не является клиентами Газпромбанка, тариф будет стоить 300 рублей в месяц. Также за эту сумму будут доступны безлимитная связь внутри сети, безлимитные соцсети и мессенджеры, а также 50 SMS и бесплатный антиспам. За переход к оператору ГПБ Мобайл со своим номером абонент получает 1000 бонусных рублей на счет.

Мобильный оператор начал свою работу в декабре 2020 года на инфраструктурной базе сети Tele2.