Педагог из Вологды выиграл грант в 970 000 рублей

28.06.2022 [Общество]

Максим Шипаков, педагог-организатор Университетского колледжа ВоГУ, выиграл грант в 970 000 рублей в рамках конкурса всероссийского молодежного форума «ШУМ» платформы Росмолодежь. Этот форум завершился накануне в Калининградской области.

На эти средства Максим Щипаков планирует реализовать свой проект «Студент на Weekend». 

– Главная цель проекта – помочь школьникам определиться с профессиональным выбором. Суть в том, что на выходные дни старшеклассники «превращаются» в студентов: посещают лекции и семинары, обедают в студенческой столовой, принимают участие в собрании группы и осматривают общежитие, а также попадают на реальные места практической подготовки – на действующие предприятия региона. Итогом проекта станет формирование индивидуальной профессиональной траектории школьника, где ответ на вопрос «На кого и где учиться» будет этапом в достижении результата «Кем и где работать», – рассказал Областному молодежному центру «Содружество» Максим Щипаков.

Тэги: грант, профориентация, педагоги, школьники

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