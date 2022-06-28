Съемки программы «Играй, гармонь!» пройдут в Кириллове 6 июля

28.06.2022 [Культура]

Съемки программы «Играй, гармонь!» пройдут в Кирилло-Белозерском музее-заповеднике 6 июля. Анастасия и Захар Заволокины проведут здесь съемку-концерт с участием местных талантов. Программа выйдет на Первом канале.

Напомним, «Играй, гармонь!» – это советская и российская телепередача, которая посвящена русскому народному музыкальному творчеству России. Она транслируется с 1986 года на «Первом канале». Ее автором и первым ведущим был Геннадий Заволокин – советский и российский гармонист, который умер в 2001 году в возрасте 53 лет. Сейчас программу ведут его дети – Анастасия и Захар.

Принять участие в съемках программы смогут все желающие. Для этого необходимо приобрести билеты на концерт. Подробнее об этом можно узнать на странице музея-заповедника.

Начало концерта 6 июля в 18:00 на главной сцене Кирилло-Белозерского музея-заповедника.

Возрастные ограничения: (6+).
 

Тэги: гармонь, съемки, телевидение

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