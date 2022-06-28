Выставку, посвященную вопросам крестьянского самоуправления, можно посетить в музее «Семенково»

Посетить интерактивную выставку «Мы, собравшись, постановили...» могут гости архитектурно-этнографического музей «Семенково» под Вологдой.

Выставка посвящена вопросам крестьянского самоуправления и сельской власти на рубеже 19-го – 20-го веков. Выставка находится на повети дома Храповых, который привезен в музей из деревни Бор Нюксенского района Вологодской области.

– В основе экспозиции лежит более 100 уникальных документов крестьянского происхождения, выявленных в архивах Вологды Великого Устюга, Архангельска и Сыктывкара. Можно не только прочитать эти прошения, жалобы, приговоры, но и увидеть фильмы, созданные на их основе, и услышать голоса людей из прошлого. Выставка построена так, что вы невольно станете участником сельского схода, будете голосовать баллотировочными шарами, испытаете долю сельского старосты, несущего службу на благо общества и, возможно, поймете, почему должность сельского старосты – «собачья должность», – говорится в анонсе мероприятия.

Выставка работает только в летнее время. Посетить ее можно в часы работы музея: со среды по воскресенье с 10 до 18 часов. Выходные дни: понедельник и вторник.

Музей «Семенково» находится в Вологодском районе, на 12-м километре автодороги «Вологда-Медвежьегорск».

Возрастные ограничения: (14+).