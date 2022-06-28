Создание нового российского движения детей и молодежи «Большая перемена» обсудили вологодские юноши и девушки

Соответствующий законопроект 19 мая был внесен в Государственную Думу, 7 июня принят в первом чтении и сейчас находится на дальнейшем рассмотрении. 1 июня началось широкое обсуждение законопроекта. К нему присоединилась и Вологодская область.

Встреча на площадке Центра опережающей профессиональной подготовки региона прошла в формате деловой игры. Представители молодежи выдвигали свои тезисы, какой должна быть новая организация. А эксперты оценивали мнения, которые были достаточно разными.

Одни соглашались с тем, что надо создавать общую организацию, которая будет иметь одну концепцию, другие посчитали, что такая организация помешает создавать уникальные проекты, которые молодежь придумывает самостоятельно.

«Единство или разнообразие» - так звучала главная тема для дискуссии. Тезисы, на которые участникам необходимо было ответить, звучали так: должна существовать единая организация «Большая перемена», которая объединит другие молодежные организации. Либо объединение молодежных общественных организаций нецелесообразно.

Например Анастасия Сидоренкова, студентка юридической академии им. О.Е. Кутафина уверена, что должна существовать единая организация «Большая перемена», которая объединит другие молодежные организации.

Александр Палкин, заместитель регионального отделения «Российский Союз Молодежи» привел в пример проекты, которые рождались самостоятельно, являлись гражданской инициативой и сейчас прекрасно живут. При этом молодой человек подчеркнул важность создания движения с единой концепцией.

«Большая перемена» должна быть, должна дать возможность реализоваться ребятам, которые еще не задействованы в молодежной политике и общественной деятельности. Дать возможность личностного и командного роста», - уверен Александр Палкин.

О необходимости создания организации говорит и Алексей Елисеев, который является председателем студенческих отрядов.

«Молодежная организация должна быть основана на новых методах и тенденциях, с совершенно новой идеологией. Старый опыт учитывать не нужно. Потому что у нас сейчас совершенно новое поколение, совершенно другая молодежь, совершенно новые дети. Поэтому необходимо создать новую базу», - говорит он.

На игре обсудили, надо ли учитывать советский опыт при создании организации или новая молодежная организация должна быть создана с учетом абсолютно новых технологий и тенденций, опыт прошлых лет рассматривать не нужно.

«Мы собрали молодежь со всей Вологодской области, чтобы обсудить новую организацию, которая сейчас создается. Это «Большая перемена». Нам хотелось услышать мнения ребят, как они относятся к этой теме. И что они хотят видеть в этой организации. Мы специально подбирали ребят из разных общественных объединений. У нас есть те, кто достаточно долгое время работал с молодежью и понимает, как та или иная общественная организация может повлиять на личностное развитие каждого молодого человека», - рассказала о мероприятии депутат ЗСО, организатор дискуссии Антонина Федорова.

Антонина Федорова отметила, что на деловой игре обсуждение не закончится, ребята также будут подключены к обсуждению законопроекта о молодежной политике на региональном уровне.

Что интересно, молодые ребята, наслышаны от своих родителей и родственников о пионерии. И некоторые хотят перенять этот опыт.

«Надо брать советский опыт. Для того, чтобы основные человеческие ценности массово прививать обществу. Мне об этом много рассказывали бабушки-дедушки, родители. И я вижу, как они до сих пор через жизнь проносят те ценности, которые прививала пионерия, например, быть преданным Родине, быть верным товарищам, смело защищать правду. Это про тех людей, которые любят свою семью, уважают старших, которые любят и понимают, что нужно учиться и трудиться хорошо», - говорит председатель Молодежного парламента Татьяна Малышкина.

Ребят в их стремлении поддержала и эксперт мероприятия, депутат Законодательного Собрания области, член фракции «Единая Россия» Елена Быкова, отметив, что в России много молодежи, с огромным потенциалом. И было бы неплохо, этот потенциал раскрыть через «Большую перемену», тем более, опыт уже у страны был.