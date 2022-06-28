Две доски для сапсерфинга подарит победителям конкурса депутат Евгений Шулепов

28.06.2022 [Общество]

Две доски для сапсерфинга подарит победителям конкурса Евгений Шулепов, депутат Законодательного собрания Вологодской области. 

– Друзья, грядет прекрасный праздник 8 июля – День семьи, любви и верности, приуроченный к православному дню памяти святых Петра и Февронии. Это наш славянский день всех влюбленных. А любовь – это дар Божий. Счастлив тот, кто любит и любим. Так что отмечать такой праздник нужно обязательно! – пишет на своей странице Евгений Шулепов.

По мнению депутата, ничто не укрепляет любовь и семью лучше, чем совместные увлечения. Сапсерфинг он считает отличным вариантом такого занятия.

Для того, чтобы выиграть два сапа, нужно продолжить фразу: «Любовь - это…» и свой вариант написать в комментариях под постом о конкурсе. 

Автор лучшего комментария, по мнению Евгения Шулепова, получит приз 8 июля.

Стать участником конкурса может любой желающий.

Тэги: конкурс, сап, сапсерфинг

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