В Вологодском районе погиб тракторист при выполнении сельхозработ

Вологодским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Вологодской области проводится процессуальная проверка по факту смерти мужчины, 1967 года рождения. Мужчина погиб при выполнении сельскохозяйственных работ около деревни Отеклеево в Вологодском районе. Сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Происшествие случилось около 18 часов 30 минут 27 июня 2022 года. 54-летний мужчина, управляя трактором, двигаясь по силосной яме, допустил опрокидывание транспортного средства, в результате чего получил травмы. Пострадавший скончался на месте происшествия.

В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, в том числе будет установлено лицо, поручившее указанные работы, а также причины, которые привели к гибели человека. В настоящее время для установления причины смерти проводится судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.