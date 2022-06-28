В Вологодском районе погиб тракторист при выполнении сельхозработ

28.06.2022 [Происшествия]

Вологодским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Вологодской области проводится процессуальная проверка по факту смерти мужчины, 1967 года рождения. Мужчина погиб при выполнении сельскохозяйственных работ около деревни Отеклеево в Вологодском районе. Сообщает СУ СК РФ по Вологодской области. 

Происшествие случилось около 18 часов 30 минут 27 июня 2022 года. 54-летний мужчина, управляя трактором, двигаясь по силосной яме, допустил опрокидывание транспортного средства, в результате чего получил травмы. Пострадавший скончался на месте происшествия.     

В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, в том числе будет установлено лицо, поручившее указанные работы, а также причины, которые привели к гибели человека. В настоящее время для установления причины смерти проводится судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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