В Вологодском перинатальном центре спасли после остановки сердца роженицу и ее ребенка

28.06.2022 [Общество]

В Вологодском перинатальном центре спасли роженицу после остановки сердца. Шанс выжить в такой ситуации практически равен нулю. Но благодаря слаженной работе сотрудников роддома удалось вернуть к жизни и женщину, и малыша. 

Во время схваток 38-летняя вологжанка Алена внезапно потеряла сознание и перестала дышать. Сердце женщины остановилось. В этот момент находившаяся рядом с роженицей акушерка Наталья Кришталь позвала на помощь дежурных врачей и тут же начала делать непрямой массаж сердца. 

«Мы приняли решение о срочном кесаревом сечении, - говорит врач-акушер-гинеколог Ольга Смирнова. – Сердечную деятельность удалось восстановить. С момента потери сознания до извлечения ребенка прошло всего четыре минуты. Позже мы с трудом могли поверить в это. Казалось, что прошли часы. Все закончилось благополучно. Самое важное в таких ситуациях – не растеряться, быстро и грамотно оказать помощь. Замечательно, что в нашем Перинатальном центре постоянно проходят занятия по оказанию экстренной медицинской помощи. Учебу проводят как для врачей, так и для среднего медперсонала». 

Роженице был поставлен предварительный диагноз – тромбоэмболия легочной артерии. После операции она была переведена в отделение анестезиологии-реанимации Регионального сосудистого центра.  А новорожденную девочку в критическом состоянии передали неонатальной реанимационной бригаде. 

Сейчас жизни матери и ребенка ничего не угрожает, они прекрасно себя чувствуют и уже находятся дома. 

«Мы планировали назвать дочку Машей, - говорит Алена. – Но этот случай все перевернул, и дочку назвали Натальей – в честь моей спасительницы. Я знаю, что в спасении наших жизней принимало участие много сотрудников. Всем им я безмерно благодарна».  

В спасении жизни матери и ребенка принимала участие бригада врачей, которые проявили исключительные профессиональные качества. Среди них – акушерка Наталья Кришталь, врачи-акушеры-гинекологи Ольга Смирнова и Михаил Силичев, врач-анестезиолог-реаниматолог Виктор Рытенков, медицинские сестры-анестезисты Надежда Тихомирова и Нина Пирякова, операционная медицинская сестра Людмила Седунова, замглавврача по акушерству и гинекологии Сергей Милосердов, врачи Ирина Руднева и Татьяна Медведчикова, а также детские врачи-анестезиологи-реаниматологи Ольга Яковлева, Инга Макарова, Сергей Маккоев и врач-неонатолог Ольга Казакова.

Тэги: роды, врачи

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