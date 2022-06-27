Минобрнауки предлагает ввести запрет на обновление стандартов образования.

По словам главы министерства Валерия Фалькова, введение запрета на смену образовательных стандартов в течение определенного времени снизит лишнюю нагрузку на преподавателей.

– Нужно подумать о введении моратория на изменение образовательных стандартов, заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков на парламентских слушаниях, – цитирует министра РБК. – Если посмотреть в период с 2009 по 2018 год, у нас трижды сменились образовательные стандарты. В глазах преподавателя это серьезное напряжение и бумажная нагрузка. Можно подумать о моратории изменения стандартов в течение определенного времени, дать возможность преподавателям спокойно заниматься студентами, заняться реальным творчеством. Это снизит лишнюю нагрузку.

Председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по просвещению Ольга Казакова представила поправки, которые предполагается внести в закон «Об образовании». Эти поправки поддержали в Министерстве просвещения. Глава Комитета отметила, что сегодня создание единого образовательного пространства стало важнейшей государственной задачей.

– Закон «Об образовании» описывает учебную программу как примерную, рекомендательную, а там, где нет обязательного, отсутствует конкретика. Мы должны оградить нашу систему от этого и выстроить четкую вертикаль процессов, которые происходят в школе. Преимущество отечественного образования – в фундаментальности, и мы не можем говорить, что фундамент будет крепким, если он состоит только из рекомендаций, – приводит слова Казаковой сайт Минобрнауки.

Ответственность за содержание учебников Ольга Казакова предложила возложить на Минпросвещения России. Министерство будет формировать авторские группы, которые должны создать учебник, после чего будет утверждаться текст, содержание учебника. Оно будет размещается в открытом доступе для общественного обсуждения. Таким образом содержание учебников станет единым, но печатать их смогут разные издательства.

Сообщается, что государство полностью возьмет под контроль разработку единых учебников в рамках единой государственной образовательной программы.