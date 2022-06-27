Минобрнауки предлагает ввести запрет на обновление стандартов образования

27.06.2022 [Общество]

Минобрнауки предлагает ввести запрет на обновление стандартов образования

По словам главы министерства Валерия Фалькова, введение запрета на смену образовательных стандартов в течение определенного времени снизит лишнюю нагрузку на преподавателей.

– Нужно подумать о введении моратория на изменение образовательных стандартов, заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков на парламентских слушаниях, – цитирует министра РБК.  – Если посмотреть в период с 2009 по 2018 год, у нас трижды сменились образовательные стандарты. В глазах преподавателя это серьезное напряжение и бумажная нагрузка. Можно подумать о моратории изменения стандартов в течение определенного времени, дать возможность преподавателям спокойно заниматься студентами, заняться реальным творчеством. Это снизит лишнюю нагрузку.

Председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по просвещению Ольга Казакова представила поправки, которые предполагается внести в закон «Об образовании». Эти поправки поддержали в Министерстве просвещения. Глава Комитета отметила, что сегодня создание единого образовательного пространства стало важнейшей государственной задачей.

– Закон «Об образовании» описывает учебную программу как примерную, рекомендательную, а там, где нет обязательного, отсутствует конкретика. Мы должны оградить нашу систему от этого и выстроить четкую вертикаль процессов, которые происходят в школе. Преимущество отечественного образования – в фундаментальности, и мы не можем говорить, что фундамент будет крепким, если он состоит только из рекомендаций, – приводит слова Казаковой сайт Минобрнауки.

Ответственность за содержание учебников Ольга Казакова предложила возложить на Минпросвещения России. Министерство будет формировать авторские группы, которые должны создать учебник, после чего будет утверждаться текст, содержание учебника. Оно будет размещается в открытом доступе для общественного обсуждения. Таким образом содержание учебников станет единым, но печатать их смогут разные издательства.

Сообщается, что государство полностью возьмет под контроль разработку единых учебников в рамках единой государственной образовательной программы. 

Тэги: образование, учебники

ТОП НЕДЕЛИ

Вологодский пломбир лишился Знака качества
Сгорел дебаркадер на речном вокзале в Вологде
Приговор Сизову и «абсурды судебной системы»
Вологжанин несколько дней насиловал и избивал 20-летнюю девушку
Сбербанк вводит комиссию за переводы на карты других банков через их приложения с 1 июля
Квартира в Череповце сгорела из-за взрыва аккумулятора электросамоката
В Вологде задержан подозреваемый в поджоге дебаркадера
Нового мэра назначат в Череповце в сентябре
В Тарногском районе погиб ребенок при падении с велосипеда
35-летний мужчина пострадал в ДТП в Вологодском районе

Похожие новости

Классные часы на общественно-политическую тему будут проводить в школах России еженедельно

Среди тем для бесед с детьми: «Жизнь, достоинство, права и свободы человека», «Патриотизм», «Крепкая семья», «Созидательный труд», «Историческая память и преемственность поколений» и другие

1043
0

Новый «IT-куб» откроется в Зашекснинском районе Череповца

Сейчас в Вологодской области работают «IT-кубы» в Вологде, Грязовце и Соколе

1001
0

Молодежный научный форум «Молодые исследователи – регионам» открылся в Вологде

В нем примут участие представители 87 вузов России, Белоруссии, Казахстана, Молдавии и Донецкой Народной Республики

836
0

Историю в России школьники будут изучать с первого класса

Об этом сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов

933
0

Прокурор Вологодской области потребовал образовательные организации в Вытегорском районе поставить на учёт квадрокоптеры

Оборудование было приобретено в рамках нацпроекта «Образование» ещё полтора года назад, но не использовалось

1580
0

Пять школ Вологодской области получат финансирование на оснащение кабинетов физики, химии и биологии

Это школы № 16, № 13 и № 9 в Вологде и Центр образования № 29 в Череповце. Еще одну школу определят в ходе дополнительного отбора в апреле 

1315
0

Педагогические чтения, посвященные памяти профессора Александра Камкина, пройдут очно и онлайн в Вологде 15 марта

Мероприятие в первую очередь рассчитано на педагогов, работающих с программой «Социокультурные истоки»

1358
0

Имена победителей конкурсного проекта «Педагогический триумф» назвали в Вологодской области

В списке — имена лауреатов семи престижных областных конкурсов профессионального мастерства

1841
0

Работники образования в Верховажском районе пройдут психиатрическое освидетельствование

Как выяснила прокуратура, работники некоторых муниципальных образовательных учреждений района не проходили такую проверку, что нарушает требования трудового законодательства

1548
0

Количество бюджетных мест в колледжах и техникумах Вологодской области увеличится в этом году

7736 человек смогут бесплатно поступить в средние профессиональные учебные заведения в этом году

1337
0

Какие профессии больше всего зарабатывают: сервис Uchi Online Pro помогает выбрать востребованную специальность

Онлайн образование – реальная возможность построить карьеру с нуля

1589
0

Нововведения в использовании материнского капитала

Проверьте себя. Знаете ли вы о новых возможностях?

2566
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Жители Сокола выбрали название для первых в России деревянных многоэтажек
Минобрнауки предлагает ввести запрет на обновление стандартов образования
Вологжанин Алексей Чусов одержал победу на Кубке Белоруссии по мотоджихану
Сергей Воропанов заявил о гибели еще одного вологжанина на территории Украины
За падение ребенка из окна второго этажа в Череповце будут судить его мать
В Вологде чествовали победителей и призеров предметных олимпиад
Фестиваль рыбаков пройдет в Кириллове 9 июля
 
22.06.2022 [Общество]

Приговор Сизову и «абсурды судебной системы»

2908
0
26.06.2022 [БлогоVO]

Сгорел Речной вокзал в Вологде. Историческое место

778
0
27.06.2022 [Обзор Прессы]

Мастер Олег Арсеньев: «Резьба по дереву для меня сродни медитации»

152
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика