Вологжанин Алексей Чусов одержал победу на Кубке Белоруссии по мотоджихану

27.06.2022 [Спорт]

Вологжанин Алексей Чусов победил на Кубке Белоруссии по мотоджихану — разновидности мотоспорта, в котором участники на мотоциклах соревнуются на самое быстрое маневрирование на асфальтовой площадке среди искусственных препятствий в виде конусов.

Второй этап Willd Rider Cup прошел в Витебске 25 июня. Алексей Чусов занял первое место в своей дисциплине и был переведен в более сильный класс на следующий сезон.

— Да, я занял 1 место и переведен в класс ПРО (профессионалы). Да, это самый высокий класс и здесь случайные люди не побеждают. Будем тренироваться и биться дальше, — написал мотогонщик на своей страничке в ВКонтакте.

Тэги: мотогонки, Победа, профессионализм

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