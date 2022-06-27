Вологжанин Алексей Чусов одержал победу на Кубке Белоруссии по мотоджихану

Вологжанин Алексей Чусов победил на Кубке Белоруссии по мотоджихану — разновидности мотоспорта, в котором участники на мотоциклах соревнуются на самое быстрое маневрирование на асфальтовой площадке среди искусственных препятствий в виде конусов.

Второй этап Willd Rider Cup прошел в Витебске 25 июня. Алексей Чусов занял первое место в своей дисциплине и был переведен в более сильный класс на следующий сезон.