За падение ребенка из окна второго этажа в Череповце будут судить его мать

27.06.2022 [Общество]

В Череповце завершено расследование уголовного дела по обвинению 33-летней воспитательницы детского сада, которая оставила в опасности своего 5-летнего сына. 11 мая этого года мальчик самостоятельно забрался на подоконник второго этажа в детском саду, выпал из окна и получил травмы.  

— Обвиняемая должна была и могла предвидеть наступление таких последствий, однако вышла на улицу, оставив малолетнего одного в игровой комнате группы без помощи и присмотра, — говорится в сообщении регионального управления Следственного комитета.

Именно неосторожные действия матери повлекли падение ребенка, самостоятельно взобравшегося на подоконник с высоты второго этажа и его травмирование, — пояснили в следкоме.

В настоящее время доказательства признаны прокурором достаточными для утверждения обвинительного заключения и направления уголовного дела в суд.

Тэги: уголовное дело, неосторожность

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