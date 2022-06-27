В Вологде чествовали победителей и призеров предметных олимпиад

Вологодская область снова вошла десятку регионов по количеству победителей и призеров всероссийских школьных олимпиад. 21 ученик вписал свое имя в историю состязаний среди лучших юных умов страны и мира.

Сегодня, 27 июня, губернатор Олег Кувшинников лично встретился с ребятами, наградил их и педагогов за высокие достижения, сообщает пресс-служба департамента образования Вологодской области. Торжественный прием прошел в центре выявления, поддержки и развития талантов и способностей у детей «Импульс».

Сообщается, что в заключительном этапе всероссийской олимпиады приняли участие 52 вологодских школьника из Вологодского многопрофильного лицея, учебных заведений Вологды, Череповца, Грязовецкого, Великоустюгского, Харовского и Сямженского районов. В итоге высокие результаты показал 21 юный вологжанин.

Ученик 11 класса лицея №32 г. Вологды Глеб Сливка стал победителем международной олимпиады Phystech.International по физике.

Помимо этого, впервые вологодский школьник получил диплом призера заключительного этапа всероссийской олимпиады по французскому языку.

– Очень напряжено и плотно готовился к олимпиадам. Штудировал книги, интернет. Поддерживали и родные, и педагоги. Спасибо им за это, – поделился трехкратный призер заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников по химии, географии и биологии, ученик 9 класса школы №14 г. Череповца Всеволод Маслеников. – Могу без сомнения сказать, что на Вологодчине одна из лучших систем образования. В родном Череповце есть различные кружки, кванториумы, в Вологде открыт «Импульс». Достаточно иметь только желание, а возможности проявить свои знания и развить их в нашей области есть.

С 2019 года в Вологодской области победителям и призерам международных олимпиад, победителям заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников и педагогам, их подготовивших, выплачиваются премии.

– Мы поддерживаем талантливую молодежь и создаем все условия для ее развития. Открываются школы, кванториумы, IT-кубы, Дом научной коллаборации, центр «Импульс», «Точки роста» в городах и районах области. Модернизируются организации дополнительного образования, увеличивается количество мест в них. Вместе с развитием инфраструктуры продолжает повышаться и качество образования. И успехи ребят в олимпиадах и различных состязаниях доказывают это. Горжусь нашей молодежью,- отметил губернатор области Олег Кувшинников.

На сегодня юные вологжане становились 14 раз победителями и призерами международных предметных олимпиад, более 270 мест призовых мест занимали в заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников. Три школы области - Вологодский многопрофильный лицей, общеобразовательный лицей «АМТЭК», школа № 10 г. Череповца – вошли в рейтинги лучших школ по индексу RAEX.