Фестиваль рыбаков пройдет в Кириллове 9 июля

Фестиваль ко Дню рыбака – кубок телеканала «Диалоги о рыбалке» – пройдет в Кириллове у стен монастыря 9 июля. Планируется, что в мероприятии примут участие более трех тысяч рыболовов-любителей и спортсменов.

– Уже известно, что в конкурсной программе примут участие как рыбаки любители, так и спортсмены, условия для всех будут одинаковыми. Особое внимание будет уделено маленьким гостям: они также смогут посоревноваться, пройти квесты и принять участие в мастер-классах, – сообщает пресс-служба департамента сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Вологодской области.

Для участников соревнований и гостей фестиваля будет подготовлена площадка для размещения палаточного городка на противоположном берегу от места проведения мероприятия.

Соревнования пройдут в трех дисциплинах: ловля на спиннинг, ловля на поплавочную и донную удочку.

Также в рамках мероприятия состоится состязание уховаров. Самая лучшая уха будет удостоена приза «Народная уха – 2022».

Мастер-класс по приготовлению особого супа из рыбы проведет экс-шеф-повар олимпийской сборной Алексей Виноградов.

Суп из дичи (шулюм) приготовят четыре команды охотпользователей Вологодчины.

Подробнее о мероприятии можно узнать на его сайте.

Вход на фестиваль свободный.

Возрастных ограничений нет.