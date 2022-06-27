Четыре золотые медали завоевали вологжане на Всероссийских соревнованиях по легкой атлетике

7 медалей, 4 из которых высшего достоинства завоевали вологжане на Всероссийских соревнованиях по легкой атлетике «Будущие Чемпионы России», которые прошли в Ярославле с 24 по 26 июня.

Всего в турнире приняли участие около 600 спортсменов до 16 лет из 22 регионов России.

Яна Устюгова, представительница СК «Череповец», одержала победу в беге на 100 метров среди девушек, Ростислав Климов (ДЮСШ «Спартак») стал победителем на дистанции 200 метров среди юношей до 14 лет.

Также вологжане одержали две победы в эстафетах — 4×100 метров у девушек и 4×100 м у юношей.