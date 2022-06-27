Выставка работ художников Дианы Тевс и Александра Харабарина откроется в Вологде 29 июня

Выставка работ художников Дианы Тевс и Александра Харабарина откроется 29 июня в Арт-галерее «Наш XXI век» в Вологде.

Александр Харабарин – вологодский художник, автор более 400 картин и нескольких персональных выставок. Его наставники – известные художники нашего города: Борис Шварков, Владимир Корбаков и Генрих Асафов.

Диана Тевс — московская художница, музыкант, писатель. Настоящее имя предпочитает не раскрывать: работает под псевдонимом более 30 лет. По образованию — педагог, начинала карьеру в интернате для трудных детей, затем была профессиональным музыкантом. Жила в Москве, Сибири, Тульской и Вологодской областях. Еще одно хобби — литература: издавала книги и публиковалась на популярном сайте proza.ru.

Московская художница, по ее собственному признанию, больше всего в искусстве любит «веселиться». Сама себя она относит к направлению наивного искусства.

– Я себя развлекаю! Могу, конечно, нарисовать и классический пейзаж, и натюрморт, но это скучно. Всегда любила яркие краски и не любила тоскливые этюды. Критиковать меня не за что. Я — непрофессионал, в моих картинах всегда присутствует сарказм, – говорит Диана.

В 2013 году Тевс приехала в Грязовец, в мастерскую профессиональной художницы Тамары Нуйи. С тех пор женщин связывает не только дружба, но и взаимное творческое влияние.

Торжественное открытие выставки состоится 29 июня в 18:00 в Арт-галерее «Наш XXI век» по адресу: Вологда, Воркутинская, 7.

Посетить выставку можно будет до 31 июля со среды по пятницу с 11:00 до 19:00, в субботу с 11:00 до 18:00, в воскресенье с 11:00 до 17:00. Выходные дни: понедельник и вторник.

Возрастных ограничений нет.