Череповчанин задержан за совершение развратных действий в отношении 13-летней девочки

В Череповце за совершение развратных действий в отношении 13-летней девочки задержан 32-летний местный житель.

Как было установлено, 8 июня на берегу Шексны, около историко-этнографического музея «Усадьба Гальских» неизвестный мужчина «совершил в отношении малолетней девочки 2009 года рождения, прогуливавшейся по берегу со своей собакой, развратные действия».

- Ребенок обратился за помощью к компании отдыхавших неподалеку молодых людей, которые спугнули подозреваемого, в результате чего тот скрылся с места происшествия. После обращения к правоохранителям отца девочки следственными органами было возбуждено уголовное дело, в официальных источниках ведомства размещена информация об установлении очевидцев происшедшего, - рассказали в региональном управлении Следственного комитета.

После опубликования информации в следком обратилась молодая пара, которая успела снять злоумышленника на телефон. Его личность довольно оперативно удалось установить. Фигурант был задержан, допрошен в качестве подозреваемого и дал признательные показания.