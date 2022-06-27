Череповчанин задержан за совершение развратных действий в отношении 13-летней девочки

27.06.2022 [Происшествия]

В Череповце за совершение развратных действий в отношении 13-летней девочки задержан 32-летний местный житель.

Как было установлено, 8 июня на берегу Шексны, около историко-этнографического музея «Усадьба Гальских» неизвестный мужчина «совершил в отношении малолетней девочки 2009 года рождения, прогуливавшейся по берегу со своей собакой, развратные действия».

- Ребенок обратился за помощью к компании отдыхавших неподалеку молодых людей, которые спугнули подозреваемого, в результате чего тот скрылся с места происшествия. После обращения к правоохранителям отца девочки следственными органами было возбуждено уголовное дело, в официальных источниках ведомства размещена информация об установлении очевидцев происшедшего, - рассказали в региональном управлении Следственного комитета.

После опубликования информации в следком обратилась молодая пара, которая успела снять злоумышленника на телефон. Его личность довольно оперативно удалось установить. Фигурант был задержан, допрошен в качестве подозреваемого и дал признательные показания.

- В настоящее время следствием проведены проверка показаний на месте и осмотр жилища подозреваемого, при котором изъят ряд предметов, в том числе электронные носители информации. В отношении подозреваемого назначена судебно-психиатрическая экспертиза. Также он проверяется на причастность к совершению иных возможных эпизодов преступной деятельности, - также рассказали в управлении Следственного комитета.

Тэги: развратные действия, следственный комитет, уголовное дело

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