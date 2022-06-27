Два человека погибли накануне в водоемах Вологодской области

Два человека погибли в воскресенье, 26 июня в реках Вологодской области. По информации регионального управления МЧС, в Соколе на Набережной свободы реки Сухона местные жители обнаружили в воде тело 70-летней женщины.

— В 13:50 спасателями Сокольского района тело женщины извлечено из воды и передано сотрудникам полиции, — рассказали в управлении МЧС.

Примерно в это же время в Северной Двине в деревне Большое Есиплево Великоустюгского района жители обнаружили в воде 74-летнего мужчину. Погибший также был извлечен из воды и передан сотрудникам полиции.