Молодежка вологодского «Динамо» одержала крупную победу над одноклубниками из Кирова

Матч между молодежкой вологодского «Динамо» и их одноклубниками из Кирова прошел накануне в Вологде на стадионе СШОР и завершился со счётом 4:0 в пользу хозяев поля. Первый тайм закончился с минимальным счетом 1:0. Зато после перерыва на первый план вышел Кирилл Корепов, оформив так называемый «классический хет-трик», забил три мяча в одном тайме, установив таким образом окончательный счёт в матче.

После этой победы «Динамо — М» временно переместился на вторую строчку турнирной таблицы. Правда, основные матчи текущего тура пройдут 29 июня, в этот же день ФК «Череповец — СШОР Витязь» на выезде сыграет против тверской «СШОР Волги». Молодежка «бело-синих» проведет свой следующий матч в Первенстве МФФ «Золотое кольцо» 6 июля, и это будет игра против ивановского «Текстильщик — М».