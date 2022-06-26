В Вологде сыграны первые матчи юношеской футбольной лиги

В 5-м туре «ЮФЛ — Северо-Запада» «СШОР Вологда» принимал СК «Череповец». Обе команды на турнире представлены двумя составами, юноши 2007 года рождения (до 16 лет) и 2006 г. р. (до 17 лет).

Первыми на поле вышли юноши до 16 лет. Матч завершился со счётом 5:0 в пользу «СШОР Вологда». У вологжан дублем отметился Степан Кривоногих, ещё по голу на свой счёт записали Андрей Максимов, Павел Богатов, который в начале второго тайма реализовал пенальти, и Василий Чекавинский.

После пяти сыгранных туров «СШОР Вологда U16» с 12-ю очками занимает 3 место в турнирной таблице, СК «Череповец U16» занимает 5 место.

Затем настала очередь выйти на поле 17-летних пацанов. Вологжане открыли счёт в середине первого тайма, пенальти реализовал Александр Воропанов. Череповчанам удалось спастись уже ближе к концу матча. За вторую желтую карточку в матче, которая автоматически превратилась в красную, с поля был удален защитник СШОР Данил Пашков, а череповчане получили право пробить 11-метровый. К «точке» подошел Денис Попов, который отправил мяч точно в цель — 1:1.

Юноши 2006 г. р. пока не могут похвастать высокими результатами. «СШОР Вологда» и СК «Череповец» занимают 8 и 7 место. Череповчане на строчку выше по лучшему количество забитых голов.

6 тур «ЮФЛ — Северо-Запад» пройдёт 2 июля. СК «Череповец» отправиться в гости к ФК «Алмаз-Антей». Если взять оба состава 2006 и 2007 г. р., петербуржцы в 10-ти проведенных матчах проиграли только один раз. «СШОР Вологда» в этот же день проведет два матча в Великом Новгороде против СШ «Электрон».