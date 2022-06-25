Песню «Вологда» жители города исполнили на разных языках

Известную песню «Вологда» на музыку Бориса Мокроусова и слова Михаила Матусовского исполнили на разных языках жители города Вологды. Видеоролик был создан специально к юбилею города в рамках областного фестиваля национальных культур «Единство».

В записи песни и съемках клипа приняли участие представители национальных общественных объединений Вологодской области. Горожане поют про «Вологду» на русском, грузинском, армянском, таджикском, вепсском, узбекском, удмуртском языках, а также на языке коми.

Учредители и организаторы фестиваля: Департамент внутренней политики Правительства Вологодской области, Департамент культуры и туризма области, областной центр народной культуры, областной центр молодежных и гражданских инициатив «Содружество».

