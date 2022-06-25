Песню «Вологда» жители города исполнили на разных языках

25.06.2022 [Культура]

Известную песню «Вологда» на музыку Бориса Мокроусова и слова Михаила Матусовского исполнили на разных языках жители города Вологды. Видеоролик был создан специально к юбилею города в рамках областного фестиваля национальных культур «Единство».

В записи песни и съемках клипа приняли участие представители национальных общественных объединений Вологодской области. Горожане поют про «Вологду» на русском, грузинском, армянском, таджикском, вепсском, узбекском, удмуртском языках, а также на языке коми.

Учредители и организаторы фестиваля: Департамент внутренней политики Правительства Вологодской области, Департамент культуры и туризма области, областной центр народной культуры, областной центр молодежных и гражданских инициатив «Содружество».
 

Тэги: День города, фестиваль, национальности

ТОП НЕДЕЛИ

Вологодский пломбир лишился Знака качества
Вологодский журналист Алексей Сизов приговорен к 9 годам колонии строгого режима
Вологжанин несколько дней насиловал и избивал 20-летнюю девушку
Приговор Сизову и «абсурды судебной системы»
47-летний вологжанин организовал притон в своей квартире на улице Петина
Сгорел дебаркадер на речном вокзале в Вологде
Нового мэра назначат в Череповце в сентябре
Сбербанк вводит комиссию за переводы на карты других банков через их приложения с 1 июля
В Вологодской области расследуют сразу два уголовных дела о хищении бюджетных средств
В Устюженском районе на реке Молога нашли тело утонувшего рыбака

Похожие новости

Гастрономическая площадка «Вкусно поедим» работает в Вологде 24 и 25 июня

У стен кремля на проспекте Победы все желающие смогут продегустировать блюда традиционной кухни народов мира и традиционную народную кухню Вологодской области

721
0

Творческие занятия для детей пройдут в рамках фестиваля «БурмагинФест» в Вологде 26 июня

Пока родители слушают лекции, дети от 2 до 12 лет смогут позаниматься с педагогами

521
0

Фестиваль «Уличная магия» пройдет в День города Вологды на площади Революции

Здесь можно будет увидеть фокусников, трюкачей, большие фигуры динозавров, мыльное шоу и многое другое

850
0

В День города автобусы в Вологде будут ходить до часу ночи

Стоимость проезда останется такой же, как и в другие дни

996
0

Движение и стоянка транспорта в центре Вологды будут ограничены в День города 25 и 26 июня

График перекрытия улиц

917
0

Уличные художники оформят более 20 объектов в Вологде в рамках фестиваля стрит-арта «Палисад»

В мероприятии участвуют художники граффити из Вологды и Вологодской области, Москвы, Белгорода, Краснодара, Новосибирска и других городов

613
0

В день 875-летия Вологды нескольким горожанам вручат награды

Два человека будут удостоены звания «Почетный гражданин», еще двое будут отмечены знаком «За заслуги перед Вологдой»

1020
0

Ярмарка работ мастеров народных промыслов проходит в Вологде с 20 по 23 июня

Народная музыка, игры, мастер-классы ждут вас во дворике исторического флигеля усадьбы купца Самарина по вечерам

978
0

Опубликована подробная программа фестиваля Бурмагинфест

Мероприятие пройдет в Вологде 25 и 26 июня

865
0

Опубликована подробная программа фестиваля «Город ремесел»

Вас ждут ярмарка, мастер-классы, творческие акции, фотозоны, концерты, выставки, показы модельных агентств, а также гастрономическая и кулинарная площадки 

1529
0

Празднование Дня города в Вологде продлится неделю

В течение предпраздничной недели состоятся сразу 8 фестивалей различной направленности, посвященных Дню Города

2117
0

В Вологде на День города выступит Леша Свик

Организация концерта обойдется городской казне в 1,3 миллиона рублей

1632
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Памятник Христофору Леденцову открыли на улице Зосимовской в Вологде
Песню «Вологда» жители города исполнили на разных языках
35-летний мужчина пострадал в ДТП в Вологодском районе
Квартира в Череповце сгорела из-за взрыва аккумулятора электросамоката
Мужчина получил ожоги рук, когда сам тушил пожар из-за неудачного пала травы в Кич-Городецком районе
Первые в области «умные» спортивные площадки появятся в Вологде в этом году
Стендовые модели военной техники периода Великой Отечественной войны представлены на выставке в Вологде
 
22.06.2022 [Общество]

Приговор Сизову и «абсурды судебной системы»

2342
0
24.06.2022 [БлогоVO]

Мишка в небе над Вологдой

466
0
20.06.2022 [Обзор Прессы]

Распилили… аэропорт

1113
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика