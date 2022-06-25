35-летний мужчина пострадал в ДТП в Вологодском районе, которое произошло около 20:40 24 июня на 438 километре автодороги М8 «Холмогоры».

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Вологодской области, водитель, управляя автомобилем «Шевроле Авео», допустил наезд металлический отбойник в месте проведения дорожных работ.

В результате ДТП водитель с подозрением на сотрясение головного мозга, перелом левой ключицы доставлен в медицинское учреждение.

Как пояснил причину аварии сам водитель: «Ослепило ярким солнцем».

Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства происшествия. По материалам проверки будет принято процессуальное решение.

