35-летний мужчина пострадал в ДТП в Вологодском районе

25.06.2022 [Происшествия]

35-летний мужчина пострадал в ДТП в Вологодском районе, которое произошло около 20:40 24 июня на 438 километре автодороги М8 «Холмогоры».

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Вологодской области, водитель, управляя автомобилем «Шевроле Авео», допустил наезд металлический отбойник в месте проведения дорожных работ. 

В результате ДТП водитель с подозрением на сотрясение головного мозга, перелом левой ключицы доставлен в медицинское учреждение.

Как пояснил причину аварии сам водитель: «Ослепило ярким солнцем». 

Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства происшествия. По материалам проверки будет принято процессуальное решение.
 

Тэги: ДТП

ТОП НЕДЕЛИ

Вологодский пломбир лишился Знака качества
Вологодский журналист Алексей Сизов приговорен к 9 годам колонии строгого режима
Вологжанин несколько дней насиловал и избивал 20-летнюю девушку
Приговор Сизову и «абсурды судебной системы»
47-летний вологжанин организовал притон в своей квартире на улице Петина
Сгорел дебаркадер на речном вокзале в Вологде
Нового мэра назначат в Череповце в сентябре
В Вологодской области расследуют сразу два уголовных дела о хищении бюджетных средств
Сбербанк вводит комиссию за переводы на карты других банков через их приложения с 1 июля
В Устюженском районе на реке Молога нашли тело утонувшего рыбака

Похожие новости

Пять человек, в том числе двое детей, пострадали в ДТП в Сокольском районе

Столкнулись «Лада Гранта» и «Шкода Кодиак»

1316
0

В Соколе автомобиль ВАЗ врезался в столб: погиб пассажир

Водитель авто и ещё один пассажир получили травмы

758
0

В Вологде водитель неустановленного автомобиля сбил пешехода и скрылся

Пострадавшего доставили в больницу с ушибами

1039
0

В Череповце появятся экраны с информацией о пробках и ДТП

Табло размером пять на два метра установят около мостов

1075
0

В Череповце четырёхлетнюю девочку госпитализировали после падения в автобусе

ДТП произошло на улице Сталеваров днём 17 июня

1847
0

В Харовском районе автомобиль «Датсун» съехал в кювет после столкновения с «Тойотой» и загорелся: водитель погиб

Пассажирку авто госпитализировали

2143
0

В Белозерском районе перевернулся автомобиль «Лада Калина»: два человека погибли

Ещё двух пассажирок авто госпитализировали с травмами

1332
0

Один человек погиб и один получил травмы в ДТП в Бабушкинском районе

Авария произошла 12 июня на 40-м километре автодороги «Тотьма-Никольск»

1508
0

Один человек погиб и один доставлен в больницу с травмами после ДТП в Череповецком районе

Водитель не справился с управлением квадроциклом. Транспортное средство перевернулось

1421
0

Один человек погиб и несколько получили травмы в ДТП с участием четырех автомобилей в Череповецком районе 11 июня

Авария произошла на 154 километре автодороги А-114 «Вологда-Тихвин Р-21 «Кола»

1932
0

Водитель погиб при падении автомобиля в реку с моста в Никольском районе Вологодской области

ДТП произошло 11 июня

1377
0

6-летний мальчик пострадал в ДТП в Череповце

Ребенок с травмами доставлен в медучреждение

1074
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

35-летний мужчина пострадал в ДТП в Вологодском районе
Квартира в Череповце сгорела из-за взрыва аккумулятора электросамоката
Мужчина получил ожоги рук, когда сам тушил пожар из-за неудачного пала травы в Кич-Городецком районе
Первые в области «умные» спортивные площадки появятся в Вологде в этом году
Стендовые модели военной техники периода Великой Отечественной войны представлены на выставке в Вологде
Сгорел дебаркадер на речном вокзале в Вологде
Сбербанк вводит комиссию за переводы на карты других банков через их приложения с 1 июля
 
22.06.2022 [Общество]

Приговор Сизову и «абсурды судебной системы»

2311
0
24.06.2022 [БлогоVO]

Мишка в небе над Вологдой

381
0
20.06.2022 [Обзор Прессы]

Распилили… аэропорт

1102
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика