Квартира в Череповце сгорела из-за взрыва аккумулятора электросамоката

Пожар в многоэтажном доме в Череповце произошел накануне из-за взрыва аккумулятора электросамоката.

Ночью, в 02:03 25 июня, поступило сообщение о пожаре по адресу: Череповец, проспект Победы, 134.

Горела двухкомнатная квартира на первом этаже панельного 9-этажного дома.

– Общая площадь пожара – 20 кв. м. Сгорело: внутренняя отделка квартиры, имущество. Повреждено: Закопчена по всей площади, оконная рама балкона, – сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области.

Приехавшие на вызов пожарные спасли из огня трех человек: двух человек спасли с помощью пожарной автолестницы, одного – с помощью приставной трехколенной лестницы. Еще 13 человек, среди которых было три ребенка, эвакуировались самостоятельно.

В ликвидации задействованы 6 единиц техники и 22 человека личного состава.

Предварительная причина возгорания – взрыв аккумулятора электросамоката.

