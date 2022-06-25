Мужчина получил ожоги рук, когда сам тушил пожар из-за неудачного пала травы в Кич-Городецком районе

62-летний мужчина получил термические ожоги рук первой степени, когда сам тушил пожар из-за неудачного пала травы и мусора.

О происшествии сообщили сотрудники ЦРБ Кичменгского-Городецкого района имени Коржавина. Вечером 24 июня к ним обратился мужчина с ожогами рук, который приехал из деревни Верхне-Савинская.

На своем участке он сжигал мусор, ветки и траву, в какой-то момент огонь вышел из-под контроля и мужчине пришлось самому заливать пожар при помощи только ведра с водой.

Медики оказали пострадавшему помощь и назначили амбулаторное лечение.

Предварительная причина возгорания – неосторожность при сжигании мусора, травы и иных материалов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области.

