Мужчина получил ожоги рук, когда сам тушил пожар из-за неудачного пала травы в Кич-Городецком районе

25.06.2022 [Происшествия]

62-летний мужчина получил термические ожоги рук первой степени, когда сам тушил пожар из-за неудачного пала травы и мусора.

О происшествии сообщили сотрудники ЦРБ Кичменгского-Городецкого района имени Коржавина. Вечером 24 июня к ним обратился мужчина с ожогами рук, который приехал из деревни Верхне-Савинская. 

На своем участке он сжигал мусор, ветки и траву, в какой-то момент огонь вышел из-под контроля и мужчине пришлось самому заливать пожар при помощи только ведра с водой.

Медики оказали пострадавшему помощь и назначили амбулаторное лечение. 

Предварительная причина возгорания – неосторожность при сжигании мусора, травы и иных материалов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области.
 

Тэги: пожар с пострадавшим

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