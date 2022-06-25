Первые в области «умные» спортивные площадки появятся в Вологде в этом году

Две «умные» спортивные площадки будут открыты в этом году в областной столице. Об этом сообщил Губернатор Олег Кувшинников в ходе объезда объектов Вологды вместе с активными жителями города. Такие объекты будут построены около школы №28 и в районе Ковыринского парка, сообщает пресс-служба губернатора Вологодской области.

Старт работ запланирован летом. Сейчас разрабатывается проектно-сметная документация. Площадки будут построены по новому федеральному проекту «Бизнес-спринт». На эти цели уже выделено более 50 млн рублей.

«Умные» спортивные площадки будут включать в себя футбольное поле средних размеров, небольшую трибуну, беговые дорожки, баскетбольную и волейбольную площадки, уличные тренажеры. Примечательно, что на каждом оборудовании будут размещены QR-коды. С их помощью любой желающий сможет скачать комплекс упражнений. Площадка будет оборудована и бесплатным Интернетом.

«Строительством таких площадок недалеко от домов и образовательных учреждений мы делаем спорт доступнее для вологжан. Эта площадка будет открыта для всех желающих. Важно, чтобы не только школьники смогли тут заниматься, но и местные жители», - добавил мэр Вологды Сергей Воропанов.

В ноябре-декабре откроется еще один ключевой спортивный объект для города и области – Ледовый дворец на строящейся улице Поэта Романова. Сейчас в здании ведется монтаж инженерных сетей и отделочные работы. Строительная готовность - 85%. По словам подрядчика, сроки сдачи объекта пришлось сдвинуть из-за влияния санкций на поставку оборудования. Однако на сегодняшний день все вопросы по логистике урегулированы, и весь необходимый строительный материал есть.

Напомним, строительство Ледового дворца стартовало в 2020 году. Это будет трехэтажный современный многофункциональный масштабный спортивный объект. На первом этаже расположится ледовая арена, раздевалки для спортсменов и трибуны почти на 1000 мест. На втором – зал для разминок хоккеистов и аэробики, кафе и раздевалки. Третий этаж – технический.

«Это будет масштабный Ледовый дворец, которого не было в областной столице. Объект, без сомнения, ждут все жители города. Существующий Ледовый дворец на улице Пугачева не справляется нагрузкой и желающими, которые бы хотели освоить занятия на льду. Поэтому вместе с жителями на Градостроительном совете мы приняли решение о строительстве Ледового дворца в микрорайоне Бывалово, – напомнил Губернатор области Олег Кувшинников. - Сейчас вместе с вологжанами мы будем принимать решение о названии этого спортивного объекта. Необходимо, чтобы к открытию на центральной части фасада уже висела вывеска с названием».

Конкурс на лучшее название Ледового дворца планируется запустить завтра, в День города. Все подробности будут размещены на сайте Администрации Вологды.

Не менее масштабное спортивное сооружение для будущих олимпийских чемпионов возводится рядом с Ледовым дворцом – это ледовый ФОК «Золотая шайба». Старт строительству был дан в начале этого года, и сегодня на объекте закончен «нулевой цикл» работ.

«ФОК будет служить вспомогательной площадкой для Ледового дворца. Во время соревнований мы сможем не останавливать тренировочный процесс, а продолжать его. В «Золотой шайбе» будут заниматься не только фигурным катанием и хоккеем, но и еще двумя олимпийскими видами спорта – керлингом и скалолазанием. Площадки для них мы разрабатываем с учетом мнения экспертов-спортсменов. Строительство «Золотой шайбы» планируется завершить до конца следующего года», - заверил начальник Департамента физической культуры и спорта Сергей Фокичев.

На улице Поэта Александра Романова возводится еще один спортивный объект – физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа. На ФОКОТе уже выполнены все подготовительные работы, идет завоз грунта. По словам подрядчика, работы идут согласно графику и уже в октябре на ФОКОТ выйдут первые спортсмены.

В целом, улица Поэта Романова стала ключевым объектом для посещения Губернатора. Здесь не только будет полноценный спортивный комплекс, но и появится новое здание поликлиники №3.

«Сейчас прием ведется в пристройке к жилому дому. Прием ведут только врачи общей практики, работа диагностических кабинетов не предусмотрена. К узким специалистам необходимо обращаться в основную поликлинику – на улицу Московскую. Могу с уверенностью сказать, люди ждут полноценное здание поликлиники больше 15 лет. К тому же, микрорайон динамично развивается, и существующего филиала не хватает», - отметил заместитель председателя Законодательного собрания области Роман Заварин.

Площадь проектируемого объекта составит более 8000 квадратных метров. Старт строительства намечен на лето этого года. Поликлиника будет рассчитана на 30 тысяч вологжан.

Развитие социальных объектов было бы невозможно без строительства дорожной инфраструктуры. Напомним, возведение малого транспортного кольца Вологды одобрил Президент РФ Владимир Путин на встрече с Губернатором области Олегом Кувшинниковым. Одним из основных объектов проекта стала улица Поэта Романова. Сейчас специалисты продолжают переустраивать на ней сети в рамках первого этапа работ. Параллельно другой подрядчик занимается строительством моста через реку Шограш.

В рамках второго этапа планируется строительство участка дороги от Осановского проезда до ул. Конева. Во время четвертого этапа будут возведены два кольцевых пересечения ул. Поэта Романова с Осановским проездом и ул. Конева.

«Улица Поэта Романова будет четырехполосной с вело- и пешеходными дорожками. Сейчас все работы выполняются по графику, отставания нет. Мостостроители даже идут с опережением поставленных сроков. До конца следующего года все работы будут завершены. Это позволит соединить крупные микрорайоны города и вывести часть транзитного транспорта из города», - подчеркнул Губернатор Олег Кувшинников.

Также Губернатор области сегодня посетил строительную площадку нового корпуса поликлиники №4. Решение о его возведении приняли на Градостроительном совете вместе с жителями. Существующее здание не справляется с нагрузкой.

В новом корпусе будут расположены административные помещения. Это позволит в уже существующем здании медучреждения открыть дополнительные площади, где будут обустроены кабинеты врачей и места ожидания приема.

«Строительство нового корпуса уже активно ведется. Специалисты выполняют заливку колонн первого этажа, вынос инженерных сетей. На сегодня техническая готовность объекта составляет 10%. Новое здание планируем ввести в эксплуатацию в следующем году. С открытием корпуса все пять этажей существующего здания поликлиники отдадим под прием пациентов», - рассказал начальник Департамента здравоохранения области Алексей Плотников.

Кроме того, во время объезда объектов Губернатор области вместе с активистами Вологды обратил внимание на благоустройство. Город преображаются - появляются новые акт-объекты, благоустраиваются зоны отдыха. Однако, по словам жителей, не хватает фонтана. В этом году по поручению Губернатора области будет построена зона отдыха с фонтаном около центрального универмага.

«Мы благодарны за поддержку Губернатору и Правительству области. В городе появится светомузыкальный фонтан. Сейчас ведутся проектно-изыскательные работы, так как без них нельзя начать строительство в исторической части города. После их завершения мы сразу объем конкурс на выбор подрядчика. На площади около ЦУМа будет не просто фонтан, а целое современное общественное пространство с уклоном на нашу историю. Открыть это пространство мы планируем уже в этом году», - добавил мэр Вологды Сергей Воропанов.

«За время объезда города мы посетили ключевые объекты, которые будут сданы в ближайшие три года. На сегодня это 15 объектов социальной и дорожной инфраструктуры. Только в этом году мы откроем школу на улице Возрождения, скейт-парк «Яма», Ледовый дворец, завершим третий этап реконструкции стадиона «Витязь» и другое. Видим, что Вологда развивается и уверенно смотрит вперед. Несмотря на санкции, мы четко понимаем, что все запланированные объекты будут реализованы», - подвел итоги объезда объектов Губернатор области Олег Кувшинников.

Глава региона также добавил, что после празднования Дня города, областная столица уже начинает готовиться к следующему юбилею – 880-летию со дня основания.

