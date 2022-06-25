Стендовые модели военной техники периода Великой Отечественной войны представлены на выставке в Вологде

Стендовые модели военной техники периода Великой Отечественной войны представлены на выставке «Оружие Победы», которая проходит в областной библиотеке в Вологде.

– На стеклянных полках витрин размещены уменьшенные копии советской и немецкой бронетехники и автомашин – знаменитые «Катюша» и «полуторка», артиллерийские орудия, самоходные установки, бронетранспортеры и танки. Танки являются фаворитами любой выставки стендовых моделей, что позволяет зрителю наглядно сопоставить технические возможности СССР и нацистской Германии в 1941-1945 годах. На выставке представлено несколько модификаций советского танка Т-34, танк «КВ», британские и американские танки, поставлявшиеся в СССР по ленд-лизу, а также немецкие танки, – говорится в анонсе мероприятия.

Помимо образцов техники на выставке представлены свидетельства войны – детали вооружения и обмундирования, а также фронтовые открытки и ксерокопии писем-треугольников. Находки были подарены клубу вологодскими поисковиками, а открытки и подлинники писем хранятся в семейном архиве педагога. Дополняют экспозицию фронтовые сценки диорам и плакаты времен военной поры.

Авторы работ – члены военно-исторического клуба «Оружие Победы», учащиеся средней школы № 3 города Вологды. Большая часть моделей и диорам выполнена руководителем клуба, педагогом-историком Михаилом Сергеевичем Каткановым.

Посетить выставку можно до 31 августа в здании областной библиотеки на Марии Ульяновой, 7 с понедельника по четверг с 10:00 до 20:00, в субботу и воскресенье с 10:00 до 18:00. Пятница – выходной день. Последняя среда месяца – санитарный день

Вход свободный.

Возрастные ограничения: (6+)

