Сбербанк вводит комиссию за переводы на карты других банков через их приложения с 1 июля

Сбербанк вводит комиссию за переводы на карты других банков через их приложения или сайты с 1 июля. Комиссия составит 1,25%, минимум 30 рублей, максимум 150 рублей.

– Вы по-прежнему можете отправлять клиентам СберБанка до 50 000 рублей в месяц без комиссии в СберБанк Онлайн. Если планируете переводить больше, можете подключить подписку на переводы в приложении СберБанк Онлайн, сообщается на сайте банка.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе банка, здесь проводят «тарификацию по этим операциям в соответствие с практикой других банков, которые давно ограничили такие переводы комиссией».