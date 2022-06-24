Сбербанк вводит комиссию за переводы на карты других банков через их приложения с 1 июля

24.06.2022 [Экономика]

Сбербанк вводит комиссию за переводы на карты других банков через их приложения или сайты с 1 июля. Комиссия составит 1,25%, минимум 30 рублей, максимум 150 рублей.

– Вы по-прежнему можете отправлять клиентам СберБанка до 50 000 рублей в месяц без комиссии в СберБанк Онлайн. Если планируете переводить больше, можете подключить подписку на переводы в приложении СберБанк Онлайн, сообщается на сайте банка.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе банка, здесь проводят «тарификацию по этим операциям в соответствие с практикой других банков, которые давно ограничили такие переводы комиссией». 

– Сбербанк много инвестирует в развитие своих продуктов и сервисов, чтобы люди взаимодействовали с банком чаще и больше. Все банки заинтересованы в том, чтобы люди получали услуги именно у них и не выводили средства в другие банки, – пояснили в Сбере, подчеркнув, что долгое время операции по выводу средств на карты других банков в сторонних приложениях проводились бесплатно.

– Мы не видим причин для «сдергивания» нашими клиентами средств на карты сторонних банков и предлагаем оценить преимущества наших собственных сервисов, – добавили в пресс-службе. 

Тэги: сбербанк

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