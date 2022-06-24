Гастрономическая площадка «Вкусно поедим» работает в Вологде 24 и 25 июня

Гастрономическая площадка работает в Вологде 24 и 25 июня в рамках областного фестиваля национальных культур «Единство».

У стен кремля на проспекте Победы все желающие смогут продегустировать блюда традиционной кухни народов мира и традиционную народную кухню Вологодской области.

– Вепсские пирги, калакурник, коросты и колобы, сиземские шаньги, кичменгско-городецкие пряжоники и дежонь, нюксенские пресновики с картошкой, никольские гороховые сочни, тарногские калачи и хворост, да с ароматным травяным чаем! Таджикская и узбекская кухни удивят вкусовой вариативностью традиционного восточного плова, а армянская – порадует гастрономическим завсегдатаем летних пикников – шашлыком, – зазывают гостей организаторы мероприятия.

Время работы кулинарной площадки 24 и 25 июня с 12.00 до 19.00.

Помимо этого, фестиваль под открытым небом продемонстрирует творческий потенциал народов, представители которых проживают в Вологодской области.

25 июня на аллее парка «Кремлевский сад» на набережной реки Вологды по улице Сергея Орлова пройдет концертная программа фестиваля национальных культур «Единство». Начало в 14.30.

– В концертной программе примут участие творческие коллективы и исполнители различных национальностей: русские, вепсы, таджики, армяне, грузины, удмурты, народы кавказских республик России, казаки, узбеки, народ коми. Среди участников концерта – талантливые представители национальных диаспор, курсанты Вологодского института права и экономики, участники молодежного ЭТНОклуба Вологодского государственного университета, учащиеся фольклорной студии вологодской детской музыкальной школы №4 и областной школы традиционной народной культуры, а также творческие коллективы Городского Дворца культуры. Концерт будет наполнен яркими творческими номерами – песнями на национальных языках и танцами народов мира, – сообщает Вологодский центр народной культуры.

Вход на все мероприятия фестиваля свободный.

Возрастных ограничений нет.

