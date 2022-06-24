На трех участках дорог в Вологде идет ремонт по нацпроекту «Безопасные качественные дороги»

24.06.2022 [Общество]

На трех участках дорог в Вологде сейчас идет ремонт по нацпроекту «Безопасные качественные дороги»: на улице Мира в селе Молочное, на Осановском проезде и на Старо-Кирилловском шоссе. 

К работам в Молочном специалисты «Магистрали» приступили в начале недели. Сейчас на участке по улице Мира от дома № 2 до дома № 9 устанавливают бортовые камни. На объекте работают две единицы техники и 10 человек. Эти работы продолжатся до конца месяца. В июле рабочие приступят к фрезерованию и подготовке основания под асфальт, после проведут асфальтоукладочные работы на проезжей части и тротуарах. В завершение ремонта на участке нанесут разметку, установят дорожные знаки и приведут в порядок газоны.

Улица Мира в Молочном – самая востребованная у пешеходов и водителей, а ремонт здесь не проводили более 20 лет.

– Ремонт этой дороги вошел в Народную программу «Единой России». По улице Мира в Молочном жители обращались ко мне неоднократно. На данном участке высокий транспортный поток, можно сказать, эта улица центральная в населенном пункте, – говорит Глава города Вологды Юрий Сапожников.

Еще одним объектом, который также включен в Народную программу партии «Единая Россия», стал Осановский проезд. Общая протяженность этого участка составляет два километра. На этой неделе рабочие приступили к асфальтированию тротуаров на участке Осановского проезда от улицы Ловенецкого, 17, до улицы Конева. На сегодня заасфальтировано порядка 700 метров пешеходных дорожек. Работы по ремонту дороги ведет компания «Дорсервис». 

– Уже заасфальтированы участок тротуара со стороны улицы Конева до Осаново — порядка 300 метров, участок пешеходной дорожки от моста через Шограш в сторону улицы поэта Романова — порядка 400 метров. Сейчас работаем на тротуарах от Осаново в сторону улицы поэта Романова. Работы будут вестись в течение июня-июля, – говорит директор ООО «Дорсервис» Сергей Кузнецов. 

В июле будет заасфальтирован от улицы Ловенецкого до улицы поэта Романова. А участок от улицы поэта Романова до улицы Конева решено асфальтировать в сентябре, так как сейчас грузовики завозят по нему инертные материалы на строящуюся дорогу. В завершение ремонта здесь планируют разбить газоны, установить дорожные знаки и нанести пластиковую разметку на проезжую часть. 

– Осановский проезд станет дублером улицы Конева и поможет разгрузить транспортный поток, который направляется из 5-го микрорайона в центр и Бывалово. К тому же, проезд будет вести к новой улице поэта Романова, поэтому этим путем будут пользоваться еще больше автомобилистов, – говорит зампредседателя Законодательного собрания Вологодской области Роман Заварин.

Одновременно с ремонтом вышеуказанных улиц ведутся работы и на Старо-Кирилловском шоссе. На участке от Ватланова, 2Б до Ананьинской, 10 уже провели фрезерование, основание дорожного полотна готовят под асфальт. 

– Работы по ремонтам дорог сейчас находятся в активной стадии. Стараемся делать все комплексно. На одних участках, например, на Галкинской, меняем инженерные сети. На улице Мира идут работы по демонтажу и установке бортовых камней, на Осановском проезде – асфальтируем тротуары. Подрядчики работают сразу на нескольких объектах. Работы, в том числе благоустройство близлежащей территории, разметка и прочее должны быть завершены до конца осени 2022 года, – сообщает начальник Департамента городского хозяйства Администрации города Вологды Алексей Шумилов.

Нацпроект «Безопасные качественные дороги» начался в 2019 году по инициативе Президента РФ. В рамках этого проекта в Вологде уже отремонтировали около 45 км дорог. Также в этом году при поддержке Губернатора Олега Кувшинникова приведут в порядок еще 10 участков улично-дорожной сети. На эти цели выделено 480 млн рублей из бюджетов разных уровней.
 

Тэги: ремонт дорог, нацпроект

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