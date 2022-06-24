Творческие занятия для детей пройдут в рамках фестиваля «БурмагинФест» в Вологде 26 июня

24.06.2022 [Культура]

Бесплатные занятия для детей в рамках фестиваля «БурмагинФест» проведут педагоги вологодского творческого семейного пространства «Реджио Колесо».

– Будем заниматься с вашими детьми, пока вы случаете лекции, – говорят организаторы мероприятия. 

Напомним, Реджио-педагогика – это своего рода философия воспитания, возникшая в послевоенной Италии и спустя несколько десятилетий распространившаяся во всем мире. В основе Реджио-подхода – уважительное отношение педагога к ребенку, когда старший поощряет его задавать вопросы и не спешит предлагать готовые ответы, подталкивая малыша к размышлению и фантазированию. 

Время работы площадки «Реджио Колесо» на фестивале «БурмагинФест» 26 июня с 11:00 до 17:00 у фонтана на набережной реки Вологды в районе пересечения улиц Ленинградской и Маяковского. 

Возрастные ограничения: От 2 до 12 лет.

Подробнее о программе фестиваля «БурмагинФест» вы сможете узнать по ссылке.
 

Тэги: бурмагинфест, День города, дети

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