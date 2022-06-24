Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу экс-директора АО «Дед Мороз»

24.06.2022 [Общество]

Областная прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу о мошенничестве при реализации проекта «Великий Устюг – родина Деда Мороз», контрольный пакет которого принадлежат Вологодской области. Бывший руководитель АО «Дед Мороз» Татьяна Муромцева обвиняется в совершении 24 преступлений по статьям за мошенничество, злоупотребление должностными полномочиями, легализация имущества, приобретенного преступным путем, хищение чужого имущества, а также неправомерный оборот средств платежей.

- По версии следствия, обвиняемая, являясь руководителем государственной организации, создала ряд подконтрольных ей юридических лиц с аналогичными видами деятельности. В дальнейшем, в период с июля 2015 года по апрель 2020 года женщина реализовала схему, при которой расходы за оказанные туристические и иные услуги фактически несло государственное предприятие, а все доходы от указанной деятельности в размере свыше 120 млн рублей поступили на счета аффилированных ей организаций, - говорится в сообщении областной прокуратуры.

В этот же период времени из кассы АО были присвоены и растрачены денежные средства в размере 2 млн рублей, а по фиктивным основаниям с расчетных счетов общества знакомым индивидуальным предпринимателям перечислено более 26 млн рублей.

Кроме того, как рассказали в надзорном ведомстве, с декабря 2019 года по январь 2020 года денежные средства в размере более 20 млн руб., полученные от продажи билетов за посещение «Вотчины Деда Мороза», незаконного направлялись в кассу и на расчетные счета юридического лица, подконтрольного Муромцевой.

В обеспечение исполнения приговора суда следствием был наложен арест на имущество обвиняемой и подконтрольного ей юридического лица на общую сумму более 18 млн рублей.

После вручения обвиняемой копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в суд, - пояснили в прокуратуре.

Тэги: Дед Мороз, мошенничество, уголовное дело

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