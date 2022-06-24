Минсельхоз намерен внести «Русский иван-чай» в список сельхозпродуктов

24.06.2022 [Общество]

Вологодский департамент сельского хозяйства ведет переговоры с Минсельхозом, чтобы внести «Русский иван-чай» в список сельхозпродуктов. Это позволит предоставлять его производителям различные льготы. Например, низкую процентную ставку при кредитовании. Об этом рассказал председатель Всероссийской Ассоциации «Союз производителей иван-чая» Александр Хлынов.

По его словам, отрасль сейчас находится на этапе становления и для ее быстрого развития требуется комплексное решение. К примеру, вместе с Минсельхозом необходимо проработать ряд стратегических задач - организацию процесса механизированных посадки и сбора иван-чая, разработку грантов и субсидий производителям иван-чая, отнесение к определенному ОКВЭД и другие.

По линии Минпромторга уже обсуждаются вопросы производства оборудования для механизированной посадки, сбора и переработки иван-чая. Также необходимо договориться о выделении квот под иван-чай на полках в торговых сетях и проработать бизнес-связи через представителей в других странах.

Минздрав в свою очередь может помочь в исследовании полезных свойств иван-чая, а также включить этот напиток в меню госучреждений. Кроме того, с Федеральным агентством по туризму РФ ведутся переговоры по разработке экскурсионной программе и открытию музея иван-чая.

Тэги: чай, производство, сельское хозяйство

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