Военно-транспортный самолет ИЛ-76 разбился в Рязани

В Рязани потерпел крушение военно-транспортный самолет ИЛ-76, выполнявший рейс из Оренбурга в Белгород. По данным Telegram-канала Mash, самолет приземлился в Рязани на дозаправку, а когда позже пошел на взлет, загорелся один из двигателей. В результате воздушное судно, которое не успело набрать большую высоту, упало в 03:18 мск в районе Михайловского шоссе Рязани.

В Минобороны РФ заявили, что Ил-76 решили посадить во время учебно-тренировочного полета «из-за выявленной неисправности двигателя».

Всего в самолете находилось 9 человек, четверо из которых погибли на месте, остальные члены экипажа госпитализированы.

В пресс-релизе регионального МЧС утверждается, что «в результате падения самолета разрушений нет». Правда, по данным ТАСС, из-за ЧП оказались повреждены линии электропередач. В администрации Рязани подтвердили, что две улицы — Библиотечная и Ситниковская — остались без света.

После крушения самолета начался пожар, но к настоящему времени он уже потушен.