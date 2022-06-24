В Вологде появятся пять новых спортивных площадок

Компания «Спортмастер» подарила Вологде пять новых спортивных площадок. Они будут установлены у городских школ № 8, 11, 23, а также на стадионе «Динамо» и рядом с клубом «Исток» на улице Предтеченской, 54.

— Инвестор подарил городу пять спортивных площадок различной величины. Установка ложится на его плечи, а подготовку площадки и укладку резиновой крошки берет на себя городской бюджет. На сессии в вологодской городской Думе на эти цели выделили 3,8 млн рублей, — рассказал мэр Вологды Сергей Воропанов.

Площадки будут представлять собой современный спортивный комплекс. Там сделают резиновое покрытие, установят турники, поставят скамьи для пресса, физкультурные комплексы и информационный щит.

Все работы по обустройству площадок будут завершены к 1 сентября.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, об этом городу Сергей Воропанов рассказывал еще на п, который состоялся 21 февраля в режиме онлайн.