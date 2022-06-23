В двух домах Вологды за счет городского бюджета установят пандусы

23.06.2022 [Общество]

Депутаты Гордумы внесли изменения в бюджет на сегодняшней сессии. Так, 3,6 млн рублей будет направлено на возведение пандусов в жилых многоквартирных домах по двум адресам: Воркутинская, 22 и Чернышевского, 121.

Напомним, в мае прошлого года на сессии Вологодской городской Думы депутаты поддержали решение, которое возлагает на город полномочия по приспособлению жилых помещений и мест общего пользования в многоквартирных домах с учетом потребностей людей с ОВЗ. В декабре прошлого года были профинансированы проектно-сметные работы, сейчас проекты готовы и уже прошли экспертизу. 

— Адреса были определены по обращениям граждан и после выхода комиссий. С заявителями мы находимся в постоянном контакте, они ждут начало работ, и мы со своей стороны также будем держать ход строительства на контроле, — отметил глава Вологды Юрий Сапожников.

Еще 1,6 млн рублей направляется на создание модельной библиотеки на базе городской библиотеки № 8 на Трактористов, 5. Также 3,6 млн рублей выделено на благоустройство спортивных площадок. Кроме того, городу были доведены средства областной субсидии на строительство школы на улице Возрождения в объеме более 202 млн рублей

Тэги: пандусы, бюджет, гордума

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