Фольклорный фестиваль «Деревня — душа России» пройдет в Вологодской области с 1 по 3 июля

VII Всероссийский фольклорный фестиваль «Деревня — душа России» пройдет в Кадуйском районе Вологодской области с 1 по 3 июля.
В фестивале примут участие фольклорно-этнографические коллективы из многих регионов России.
– В программу фольклорного форума войдут круглый стол «Опыт реализации общественных инициатив по сохранению и популяризации традиционной народной культуры», этнообразовательные мастерские «Школа русского фольклора», концерты народной и духовной музыки, этнолаборатория «ПЛЯСальная площадка», вечер сказителей, народные гуляния, ярмарка изделий народных ремесел и промыслов, братчина, посещение Свято-Троицкого Филиппо-Ирапского мужского монастыря, – сообщает Культура.рф.
Программа фестиваля:
1 июля
10.00 — 12.30. Этнообразовательные мастерские «Школа русского фольклора»
15.30 — 17.30 Церемония открытия. Концерт фольклорных коллективов.
19.00 — 20.00. Народное гуляние.
2 июля
10.00 — 12.30. Этнообразовательные мастерские «Школа русского фольклора»
14.00 — 16.00 Круглый стол «Опыт реализации общественных инициатив по сохранению и популяризации традиционной народной культуры».
16.00 — 18.00 Интерактивные программы: этнолаборатория «ПЛЯСальная площадка», Поляна сказителей, молодецкие игры, фольклорный театр.
19.00-20.30. Творческие встречи с фольклорными коллективами.
3 июля
8.30 — 10.00. Литургия, молебен, крестный ход, экскурсии по Свято-Троицкому Филиппо-Ирапскому мужскому монастырю.
11.00 — 11.00. Концерт духовной и народной музыки.
14.30 — 16.30. Гала-концерт.
Возрастных ограничений нет.