Фольклорный фестиваль «Деревня — душа России» пройдет в Вологодской области с 1 по 3 июля

23.06.2022 [Культура]

VII Всероссийский фольклорный фестиваль «Деревня — душа России» пройдет в Кадуйском районе Вологодской области с 1 по 3 июля

В фестивале примут участие фольклорно-этнографические коллективы из многих регионов России. 

– В программу фольклорного форума войдут круглый стол «Опыт реализации общественных инициатив по сохранению и популяризации традиционной народной культуры», этнообразовательные мастерские «Школа русского фольклора», концерты народной и духовной музыки, этнолаборатория «ПЛЯСальная площадка», вечер сказителей, народные гуляния, ярмарка изделий народных ремесел и промыслов, братчина, посещение Свято-Троицкого Филиппо-Ирапского мужского монастыря, – сообщает Культура.рф.

Программа фестиваля:

1 июля

10.00 — 12.30. Этнообразовательные мастерские «Школа русского фольклора» 

15.30 — 17.30 Церемония открытия. Концерт фольклорных коллективов.

19.00 — 20.00. Народное гуляние.

2 июля

10.00 — 12.30. Этнообразовательные мастерские «Школа русского фольклора» 

14.00 — 16.00 Круглый стол «Опыт реализации общественных инициатив по сохранению и популяризации традиционной народной культуры».

16.00 — 18.00 Интерактивные программы: этнолаборатория «ПЛЯСальная площадка», Поляна сказителей, молодецкие игры, фольклорный театр.

19.00-20.30. Творческие встречи с фольклорными коллективами.

3 июля

8.30 — 10.00. Литургия, молебен, крестный ход, экскурсии по Свято-Троицкому Филиппо-Ирапскому мужскому монастырю.

11.00 — 11.00. Концерт духовной и народной музыки.

14.30 — 16.30. Гала-концерт.

Возрастных ограничений нет.

Тэги: фестиваль, фольклор, ремесло, народное творчество

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