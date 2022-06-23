Гадалка выманила у череповчанки почти 66 000 рублей

23.06.2022 [Происшествия]

В Череповце гадание и получение оккультных услуг в социальной сети стоило местной жительнице почти 66 000 рублей.  

Женщина, пролистывая короткие видео в соцсети, нашла аккаунт гадалки, которая делает расклад на картах. Череповчанка связалась с пользователем страницы для гадания. В ходе расклада карт гадалка рассказала, что на женщину наведена порча и вообще ей грозят крупные неприятности. Для улучшения ситуации необходимо провести несколько обрядов. В период с 5 мая череповчанка перевела по указанному счету 65 тысяч 970 рублей.

Спустя некоторое время женщина снова связалась с гадалкой и рассказала, что улучшений в жизни нет, а желание не сбывается. Собеседница предложила вернуть деньги, но для этого необходимо перевести еще 10 тысяч рублей. Только в этот момент череповчанка поняла, что стала жертвой обмана и обратилась в полицию, где по фату мошенничества возбудили уголовное дело.
 

Тэги: обман, гадалка, мошенничество

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