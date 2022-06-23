Лекция о садово-парковом искусстве пройдет в усадьбе Брянчаниновых 26 июня

23.06.2022 [Культура]

Лекция о садово-парковом искусстве пройдет в усадьбе Брянчаниновых 26 июня в рамках цикла лекций о дворянской культуре «Культура и традиции русского дворянства».

– Усадебные дома, как правило, располагаются в красивых местах, в глубине живописного парка, где рядом протекает река, или плещется озеро в окружении цветущих лугов, полей или холмов, за которыми находятся деревни. Усадебный парк был гордостью помещика. Для его создания часто приглашались специалисты из-за границы, структура его тщательно продумывалась, и на все это тратились большие деньги. Чаще всего парки разбивались во французском стиле, с четко проложенными дорожками и цветниками, или в английском — природном полудиком, где растительности предоставлена большая свобода, – говорится в анонсе мероприятия.

В программе: рассказ о садово-парковом искусстве 19-го – начала 20 веков, истории усадебных парков и их роли в жизни русского дворянства, а также прогулка по Покровскому парку.

Ранее NewsVo рассказывал, что Покровский парк – это один из немногих дошедших до наших дней образцов ландшафтного искусства 18-19 веков. Парк спланирован таким образом, что восемь липовых аллей, пересекаясь, образуют звезду. Он состоит из нескольких очень разных по ландшафту частей: аллеи, тропинки, террасы, пруды, лабиринт из земляных валов, а также луга и нагорья.

Начало лекции 26 июня в 12:00 в усадьбе Брянчаниновых в селе Покровское Грязовецкого района. Усадьба находится в 28 километрах от Вологды по Новой Московской дороге, на территории Грязовецкого района. У знака Винниково-1 необходимо повернуть направо и проследовать 7 километров по дороге до усадебного комплекса.

Возрастных ограничений нет.
 

Тэги: лекция, усадьба Брянчаниновых, парки

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