31% ФАПов в Вологодской области не подлежат восстановлению

Практически половине ФАПов Вологодской области необходимы ремонт или замена, а 31% ФАПов не подлежат ремонтам.

Такие данные содержатся в утвержденной 20 июня региональной программе «Сельский ФАП» на 2023-2026 годы».

Напомним, Фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) – это ближайшее для сельских жителей медицинское подразделение, в которое они могут обратиться за медицинской помощью. ФАП организуется в селениях с числом жителей ≥ 700 человек и расстоянием от 3-5 км до ближайшей лечебно-профилактической организации.

На данный момент в Вологодской области насчитывается 521 ФАП, из них:

113 (22%) – в удовлетворительном состоянии (77 – не нуждаются в ремонте, 36 – отремонтированы в период 2016-2021 годов);

244 (47%) – требуют ремонта или замены;

164 (31%) – не подлежат ремонтам (требуется закрытие или индивидуальное решение по возведению модульной конструкции в связи с неудовлетворительным материально-техническим состоянием, отсутствием медицинских работников, малым количеством (отсутствием) населения).

Также сообщается, что сельское население в Вологодской области на данный момент составляет 27,3% от всего населения области.

В рамках программы «Сельский ФАП» на 2023-2026 годы» предусмотрен ряд мероприятий, направленных на улучшение материально-технического состояния 244 ФАПов, в том числе проведение капитального ремонта зданий 181 ФАПа, замену на быстровозводимую модульную конструкцию 62 ФАПов.

