31% ФАПов в Вологодской области не подлежат восстановлению

23.06.2022 [Общество]

Практически половине ФАПов Вологодской области необходимы ремонт или замена, а 31% ФАПов не подлежат ремонтам.

Такие данные содержатся в утвержденной 20 июня региональной программе «Сельский ФАП» на 2023-2026 годы».

Напомним, Фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) – это ближайшее для сельских жителей медицинское подразделение, в которое они могут обратиться за медицинской помощью. ФАП организуется в селениях с числом жителей ≥ 700 человек и расстоянием от 3-5 км до ближайшей лечебно-профилактической организации.

На данный момент в Вологодской области насчитывается 521 ФАП, из них:

  • 113 (22%) – в удовлетворительном состоянии (77 – не нуждаются в ремонте, 36 – отремонтированы в период 2016-2021 годов); 
  • 244 (47%) – требуют ремонта или замены; 
  • 164 (31%) – не подлежат ремонтам (требуется закрытие или индивидуальное решение по возведению модульной конструкции в связи с неудовлетворительным материально-техническим состоянием, отсутствием медицинских работников, малым количеством (отсутствием) населения).

Также сообщается, что сельское население в Вологодской области на данный момент составляет 27,3% от всего населения области.

В рамках программы «Сельский ФАП» на 2023-2026 годы» предусмотрен ряд мероприятий, направленных на улучшение материально-технического состояния 244 ФАПов, в том числе проведение капитального ремонта зданий 181 ФАПа, замену на быстровозводимую модульную конструкцию 62 ФАПов.
 

Тэги: ФАП, сельские поселения, село, медицина, здравоохранение

ТОП НЕДЕЛИ

Вологодский пломбир лишился Знака качества
Вологодский журналист Алексей Сизов приговорен к 9 годам колонии строгого режима
Житель Усть-Кубинского района погиб в ходе спецоперации в Украине
Алексей Мордашов: компании вынуждены отправлять людей в простой, при этом на предприятия давит прокуратура
В Вологде в реке нашли тело пропавшего подростка
Житель Никольска Сергей Гундаков погиб в ходе спецоперации в Украине
В Харовском районе автомобиль «Датсун» съехал в кювет после столкновения с «Тойотой» и загорелся: водитель погиб
47-летний вологжанин организовал притон в своей квартире на улице Петина
Приговор Сизову и «абсурды судебной системы»
В Череповце четырёхлетнюю девочку госпитализировали после падения в автобусе

Похожие новости

В Кирилловском районе десять ФАПов оказались недостаточно оснащены медоборудованием

Прокурором области предъявлен иск об оснащении фельдшерско-акушерских пунктов Кирилловского района недостающим медицинским оборудованием

1082
0

Вологодским ФАПам разрешат торговать медикаментами

Право на ведение фармдеятельности уже оформили 489 фельдшерско-акушерских пунктов Вологодской области из 507

1747
0

После вмешательства прокуратуры в одном из ФАПов в Вытегорском районе появился фельдшер

Он приступил к выполнению обязанностей с 10 января 2022 года

1218
0

В Устюженском районе произошел пожар в здании ФАПа

Площадь пожара составила 72 квадратных метра

1142
0

Два новых ФАПа обещают открыть в апреле в Вологодском районе

Они появятся в деревне Харачево и селе Северная Ферма

1389
0

К 2022 году в Вологодской области все ФАПы планируют подключить к высокоскоростному интернету

За 2020 год подключили 108 фельдшерско-акушерских пунктов

2768
0

Два модульных ФАПа смонтируют в Никольском районе до конца года

Фельдшерско-акушерские пункты появятся в деревнях Зеленцово и Байдарово 

1845
0

62, 4 млн. рублей потратят на установку двадцати модульных ФАПов в районах Вологодской области

Госконтракт подписали с ООО «Морган-инжиниринг»

1836
0

Новый ФАП с квартирой для медика обещают построить в поселке Грибково под Вологдой до конца 2020 года

Проект будет реализован в рамках государственно-частного партнерства

 

1516
0

Открывающиеся в Вологодской области ФАПы позиционируют как часть программы губернатора

Однако большая часть средств на ФАПы направляется из федерального бюджета.

1943
1

Шесть новых передвижных ФАПов поступят в Вологодскую область

Технику направят в Бабушкинскую, Вожегодскую, Кирилловскую, Тарногскую, Верховажскую ЦРБ, а также в Череповецкую городскую больницу, к которой присоединилась районная поликлиника

1645
0

В 2020 году в Вологодской области должны заменить или капитально отремонтировать 49 ФАПов

На эти цели предусмотрено 433,2 миллиона рублей из федерального бюджета.

1402
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Фестиваль «Уличная магия» пройдет в День города Вологды на площади Революции
Французская библиотека открылась в университете в Вологде
В двух домах Вологды за счет городского бюджета установят пандусы
Фольклорный фестиваль «Деревня — душа России» пройдет в Вологодской области с 1 по 3 июля
Гадалка выманила у череповчанки почти 66 000 рублей
Лекция о садово-парковом искусстве пройдет в усадьбе Брянчаниновых 26 июня
31% ФАПов в Вологодской области не подлежат восстановлению
 
22.06.2022 [Общество]

Приговор Сизову и «абсурды судебной системы»

1828
0
23.06.2022 [БлогоVO]

Откуда и куда перевозили дома в Вологде

199
0
20.06.2022 [Обзор Прессы]

Распилили… аэропорт

927
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика