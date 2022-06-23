В Нюксенице суд заставил местные власти обработать территорию от клещей

23.06.2022 [Общество]

В Нюксенском районе прокуратура проверила исполнение местными властями требования санитарно-эпидемиологического законодательства при организации мероприятий по профилактике клещевых инфекций.

Как было установлено, администрация муниципального образования Городищенское не организовала проведение акарицидных обработок территорий, которые наиболее часто посещает население: места массового отдыха, детские и спортивные площадки, кладбища и другие.

После проверки прокуратура обратилась в суд о понуждении администрации обработать соответствующие территории.

— Исковое заявление прокурора рассмотрено судом и удовлетворено. В настоящее время органом местного самоуправления решение суда исполнено, в соответствии с заключенным администрацией договором, специализированной организацией произведена акарицидная обработка соответствующих территорий, — говорится в сообщении областной прокуратуры.

Тэги: клещи, обработка, прокуратура

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