В Нюксенице суд заставил местные власти обработать территорию от клещей

В Нюксенском районе прокуратура проверила исполнение местными властями требования санитарно-эпидемиологического законодательства при организации мероприятий по профилактике клещевых инфекций.
Как было установлено, администрация муниципального образования Городищенское не организовала проведение акарицидных обработок территорий, которые наиболее часто посещает население: места массового отдыха, детские и спортивные площадки, кладбища и другие.
После проверки прокуратура обратилась в суд о понуждении администрации обработать соответствующие территории.
— Исковое заявление прокурора рассмотрено судом и удовлетворено. В настоящее время органом местного самоуправления решение суда исполнено, в соответствии с заключенным администрацией договором, специализированной организацией произведена акарицидная обработка соответствующих территорий, — говорится в сообщении областной прокуратуры.