Украина атаковала Госуслуги

В четверг, 23 июня Минцифры заявило, что на Госуслуги идет мощная DDoS-атака со стороны Украины. Атаке подверглись портал и мобильное приложение «Госуслуг», а также системы жизнеобеспечения инфраструктуры электронного правительства.

Высокоуровневые DDoS-атаки на «Госуслуги», которые фиксирует Минцифры, идут со стороны Украины, — пишет telegram-канал ведомства.

- Атаки ведутся не только на портал Госуслуг, но и на мобильное приложение, платежную систему, а также системы жизнеобеспечения инфраструктуры электронного правительства России, — говорится в сообщении.

Минцифры уточнило, что около 9:30 в украинских Telegram-каналах начали распространяться призывы к атакам на «Госуслуги» и всю инфраструктуру электронного правительства. Украинская сторона объявила приоритетной целью для атак ресурсы системы социально значимых услуг. С этого момента портал фиксирует почти десятикратный рост нагрузки, в пиковые моменты она составляла до 340 тыс. запросов в секунду, указывает ведомство.

В ведомстве также заверили, что системы безопасности работают в штатном режиме, а данные пользователей надежно защищены. На данный момент проникновений в инфраструктуру электронного правительства нет.

