Компенсации вологодским донорам продлены до конца 2023 года

23.06.2022 [Общество]

В Вологде компенсации для доноров продлены до конца 2023 года. Об этом рассказал глава Вологды Юрий Сапожников по итогам сессии Вологодской городской Думы. Депутаты единогласно поддержали установление меры социальной поддержки до конца 2023 года — компенсации донорам за сдачу крови в размере 500 рублей за вторую и последующие донации.

— Девять лет назад, когда доноры перестали получать компенсации из средств федерального бюджета, мы с коллегами установили выплату из средств бюджета города. С 2013 года перебоев с заготовкой крови и ее компонентов для медучреждений Вологды и области не было. Для справки — ежегодно компенсацией пользуются порядка 11,5 тысяч человек, — прокомментировал Юрий Сапожников.

С 2022 года компенсации распространяются и на выездные донации. Такие акции проводятся на крупных предприятиях — подшипниковом, оптико-механическом заводах, а также в вузах — ВИПЭ, Вологодской ГМХА. Это позволяет привлечь еще больше желающих помочь и сдать кровь.

Тэги: доноры, Поддержка, Вологодская городская дума

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