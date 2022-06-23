Шекснинская птицефабрика заплатит штраф за загрязнение Рыбинского водохранилища

23.06.2022 [Происшествия]

Шекснинская птицефабрика заплатит штраф за загрязнение Рыбинского водохранилища. Как сообщает пресс-служба судов Вологодской области, арбитражный суд оценил вред, причиненный водному объекту области в сумму 4 164 569 рублей.

Управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Вологодской области провело административное расследование по факту размещения в соцсетях информации о загрязнении птицефабрикой ручья Лямка – правого притока Рыбинского водохранилища.

– В пробе сточной воды, отобранной специалистами центра лабораторного анализа и технических измерений, было зафиксировано превышение предельно допустимых концентраций по следующим показателям: аммоний, анионные СПАВ, сульфаты, БПК5, фосфат-ион, железо общее растворенное, нефтепродукты, взвешенные вещества, – сообщает пресс-служба судов Вологодской области.
Сумму штрафа рассчитывали по Методике исчисления размера вреда, причиненного водным объектам вследствие нарушения водного законодательства (утвержденная постановлением Правительства РФ от 04.11.2006 № 639 (в ред. от 22.04.2009).

Арбитражный суд Вологодской области, рассмотрев представленные материалы, согласился с расчетом вреда и принял решение о его взыскании.
 

Тэги: птицефабрика, штраф, птицефабрики, Рыбинское водохранилище

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