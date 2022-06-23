Вологодские чиновники изучают фронт работ в Алчевске под Луганском

В городе Алчевск, который расположен в 35 километрах от Луганска, вологодские чиновники изучают фронт работ, которые необходимо будет выполнять до зимы. Делегацию Вологодской области возглавляет первый заместитель губернатора Антон Кольцов.

Кроме того, в подшефном городе сейчас находятся руководитель департамента дорожного строительства и транспорта Андрей Накрошаев и начальник департамента культуры и туризма Владимир Осиповский. Между Вологодской областью и Алчевском 21 июня было подписано соглашение о сотрудничестве.

— В рамках визита в город Алчевск Луганской народной республики посетил объекты, которые планируется отремонтировать в первую очередь: участок городской дороги с наиболее интенсивным движением транспорта. Посетил Центральную городскую больницу. Планируется заменить кровлю хирургического отделения и пищеблока. Также ожидается поставка медикаментов. В средней школе № 22 будут заменены окна, установлено новое котельное оборудование и выполнен ремонт кровли, — рассказал Антон Кольцов.

Как сообщает портал «ГородВо», перед вологодскими специалистами поставлена задача подготовить к отопительному сезону несколько детских садов.

По словам Андрея Накрошаева, уже скоро в Алчевск прибудет дорожная техника и строительные бригады для приведения в порядок городских дорог.

Владимир Осиповский рассказал, что сейчас в Алчевске находится труппа Вологодского драмтеатра. Накануне артисты в местном ДК металлургов представили музыкальную постановку «Rock-n-roll на закате». В дар библиотекам Алчевска передали более 400 книг, собранных вологжанами, среди которых книги писателей и поэтов — вологжан: Василия Белова, Ольги Фокиной и Николая Рубцова.